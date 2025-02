FN ber om milliarder til Kongo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Finansieringen er avgjørende for å kunne levere livreddende hjelp til 11 millioner mennesker, 7,8 millioner av dem internt fordrevne.

21,2 millioner mennesker i Kongo er ifølge FN rammet av flere kriser på en gang, blant annet den langvarige væpnede konflikten øst i landet, klimakatastrofer og epidemier.

FN anslår at 1,5 millioner barn i Kongo lider av akutt underernæring og understreker viktigheten av å bekjempe utbrudd av kolera, meslinger og m-kopper i landet.

Opprørere

I Øst-Kongo har opprørsgruppen M23 de siste månedene tatt kontroll over store deler provinsene Nord-Kivu og Sør-Kivu, inkludert millionbyene Goma og Bukavu.

FN-eksperter har slått fast at Rwanda støtter opprørerne og at rundt 4000 rwandiske regjeringssoldater kjemper sammen med dem.

– Alle varsellamper lyser rødt. Men tross de enorme utfordringene viser den humanitære innsatsen hver dag at den er nyttig for å redde liv, sier FNs humanitære koordinator i Kongo, Bruno Lemarquis.

– Forferdet

Utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) sier han er forferdet over det som skjer i Øst-Kongo.

– Kamphandlingene har forverret en allerede svært vanskelig humanitær situasjon for sivilbefolkningen, og det store antallet internt fordrevne personer er urovekkende, sier han til NTB.

Aukrust frykter i likhet med mange andre at konflikten i Øst-Kongo skal spre seg og bli en regional konflikt der flere land trekkes direkte inn.

Norsk støtte

Norge ga i fjor 92 millioner kroner til nødhjelpsarbeid i Kongo, og beløpet vil i år bli minst like høyt, opplyser han.

– Den norske støtten bidrar til å bekjempe sult, sikre utdanning, vann og hygienetiltak for sivilbefolkningen, sier Aukrust.

– Den bidrar også til beskyttelse mot seksualisert vold, beskyttelse av barn og akutt helsehjelp til befolkningen som utsettes for vold og overgrep, legger han til.

Kritisk til Rwanda

Norge er svært kritisk til den rollen Rwanda spiller i Øst-Kongo.

– Regjeringen har vært tydelig i sin fordømmelse av M23s offensiver og Rwandas støtte til M23. Vi har understreket at Kongos suverenitet og territorielle integritet må respekteres, og at rwandiske soldater på kongolesisk jord er et brudd på FN-pakten, sier Aukrust.

Det er uklart om FN vil få de pengene som trengs for å dekke behovene i Kongo etter at president Donald Trump har besluttet å fryse eller kutte mesteparten av USAs bistand.

USA finansierte i fjor rundt 70 prosent av FNs humanitære innsats.

Les også: Rwandas mektige president Paul Kagame får det som han vil