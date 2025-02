Enighet om finansiering av naturmangfold

Da de rike landene og utviklingslandene klarte å komme fram til et kompromiss om innsamling og fordeling av milliarder av dollar for verne sårbare arter, brøt delegatene ut i applaus.

– Denne applausen går til dere alle, sa Susana Muhamad fra Colombia. Hun har ledet toppmøtet ved hovedkvarteret til FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) i Roma.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier naturavtalen er tatt et stort skritt videre på det han beskriver som «en viktig dag for verdens natur».

– Jeg er glad og stolt over at verdens land viser at vi også i en mer usikker tid klarer å finne enighet i miljøspørsmål. Det er et viktig signal både mot det neste klimatoppmøtet og mot de internasjonale plastforhandlingene senere i år, sier statsråden i en pressemelding sent torsdag kveld.

– Landene er enige om hvordan vi skal gi mer effektiv støtte til de landene som trenger økonomisk hjelp til å stanse naturtapet. Mye arbeid gjenstår, men mange har strukket seg langt for at forhandlingene skal komme i havn, sier Bjelland Eriksen.

USA, som ikke har sluttet seg til FN-konvensjonen om biologisk mangfold, sendte ingen delegater til møtet. Ekstramøtet i Roma kom i stand etter at FN-møtet i Colombia i november i fjor ble avsluttet uten enighet i noen av de viktigste spørsmålene.

