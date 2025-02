Badet i fontene – utestengt på livstid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gjestene fra den andre siden av jorden ble stoppet av politiet da de vasset uti den verdensberømte fontenen søndag. Da de ble ført bort, rev en av turistene seg løs fra politiets grep og hoppet like gjerne i fontenen en gang til.

– Det var definitivt alkohol inne i bildet, sier en talsperson for politiet i Roma til CNN.

Mannen fikk en bot på 500 euro – snaut 6000 norske kroner – og ble bortvist fra landemerket på livstid.

Trevi-fontenen i sentrum av den italienske hovedstaden ble bygget i 1762. Etter at Federico Fellini foreviget den svenske skuespilleren Anita Ekberg badende i fontenen i filmen «La Dolce Vita» i 1960 har tusenvis av turister forsøkt å kopiere den berømte scenen.

Myndighetene fortviler over både badingen og andre uønskede aktiviteter. Hvert år blir et titall turister bøtelagt for å dyppe alt fra tær til vannflasker i fontenen. Lang flere blir stanset i forsøket på å stjele myntene som kastes i bassenget. Pengene – rundt halvannen million euro i året – går til den katolske veldedige organisasjonen Caritas.

Les også: Spektakulære nye funn i Pompeii: – For de rikeste av de rike

Les også: Nye historiske funn: – Uendelige overraskelser

Les også: Italiensk politi slår til mot gelatogangstere på Sicilia