Trump: Toll mot Canada, Mexico og Kina trer i kraft 4. mars

Trump skriver dette på sin egen tjeneste Truth Social torsdag.

– Narkotika strømmer fortsatt inn i landet vårt fra Mexico og Canada i svært høye og uakseptable mengder. En stor andel av disse stoffene, mye av det i form av fentanyl, produseres og leveres av Kina, skriver presidenten.

– Landeplage

– Vi kan ikke la denne landeplagen fortsette å skade USA, og derfor vil de foreslåtte tollsatsene, som er planlagt å tre i kraft 4. mars, faktisk bli innført som planlagt, med mindre dette stopper eller begrenses betydelig. Kina vil også bli ilagt en ekstra toll på 10 prosent fra samme dato.

Han forteller samtidig at den gjensidige tollsatsen som er planlagt 2. april, fortsatt vil gjelde fullt ut.

Trump varslet i starten av måneden at det skulle innføres toll på 25 prosent på produkter fra Canada og Mexico og 10 prosent mer i toll på varer fra Kina. Unntatt var bare energi fra Canada, som skulle ilegges toll på 10 prosent.

EU-toll

Onsdag denne uka opplyste Trump at varer fra EU skal ilegges en tollsats på 25 prosent.

– Vi kommer til å kunngjøre dette ganske snart, det blir 25 prosent generelt sett, på biler og alle andre ting, sa Trump på et regjeringsmøte i Washington onsdag.

– La oss være ærlige, Den europeiske union ble dannet for å utnytte USA, sa han.

Utspillet førte til kraftige reaksjoner fra EU, samt fra Norge.

USAs underliggende problem er at landet har et handelsunderskudd med omverdenen, det vil si at importen er langt større enn eksporten. Bare i november i fjor ble det importert varer for nærmere 900 milliarder kroner mer enn det USA eksporterte.

