Trump gir Musk og Doge enda mer makt

Ifølge nettavisen krever Trump at offentlige etater heretter samarbeider med Doge om å gjennomgå alt av kontrakter og tilskudd, for så å endre eller kutte «der det er hensiktsmessig».

Trump krever også at etatene utvikler et system som «registrerer hver utbetaling» og som gir «en kort skriftlig begrunnelse for hver utbetaling»

Presidentordren krever også at etatslederne samarbeider med Doge om å utvikle et system for registrering og godkjenning av alt av statlig finansierte reiser og konferanser, og som gir en skriftlig begrunnelse for behovet for disse.

Trump krever også at etatene legger fram en oversikt over alle statlige eiendommer som ikke trengs og som kan selges.

