Trump forsikrer at han støtter Natos artikkel 5

Presidenten fikk spørsmål om dette på en pressekonferanse sammen med Storbritannias statsminister Keir Starmer i Det hvite hus torsdag.

– Jeg støtter den, sa Trump.

– Jeg tror ikke vi kommer til å ha noen grunn til å bruke den, la han til.

Artikkel 5 i Natos traktat er kjerneprinsippet for alliansens kollektive forsvar. Den slår fast at et angrep på ett medlemsland regnes som et angrep på alle, og at de andre medlemmene vil komme det angrepne landet til unnsetning.

Les også: Ekspert: – Det eneste som er sikkert er at ting er usikkert (+)

Les også: Kommentar: Trusler og maktbruk kan komme før vi aner ordet av det

Les også: Trump vil ha fredsavtale for Ukraina før han godtar fredsbevarende styrker