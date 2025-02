Samtaler mellom Russland og USA over – Putin mener samtalene gir grunn til «håp»

Partene snakket sammen i rundt seks og en halv time, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass. Den russiske delegasjonen forlot møtet uten å svare på spørsmål fra pressen.

Møtet i Istanbul er kommet i stand for å løse diplomatiske spørsmål og gjenopprette båndene mellom de to landene, skrev flere nyhetsbyråer tidligere.

Under president Joe Biden utviste USA russisk ambassadepersonell, mens Russland utviste amerikanske diplomater.

Samtalene i Tyrkia, som fant sted i residensen til USAs generalkonsul i Istanbul, skal blant annet være et forsøk på å normalisere de diplomatiske forbindelsene igjen.

President Donald Trump har gjort det klart at han ønsker å normalisere forholdet til Russland og har blant annet diskutert mulige fredsløsninger i Ukraina med president Vladimir Putin. Dette var den første samtalen mellom de to landenes presidenter på over tre år.

– Gjensidig ønske

Putin mener samtalene gir grunn til håp om at problemer kan løses, blant annet Ukraina-konflikten.

– De første kontaktene med den nye administrasjonen i USA gir en viss grunn til håp, sa han under et møte med lederne i den russiske etterretnings- og sikkerhetstjenesten FSB.

– Det er et gjensidig ønske om å gjenopprette relasjonene, la han til.

– Ingen forventer raske og enkle løsninger. Men med politisk vilje fra begge land, med vilje til å lytte til hverandre, skal vi komme oss gjennom denne arbeidsprosessen, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Ukraina-samtaler

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte 18. februar sin amerikanske motpart Marco Rubio i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, og de to ble enige om å starte fredssamtaler med sikte på å få slutt på krigen i Ukraina.

At verken Ukraina eller Europa var representert på møtet, vakte internasjonale protester.

Mandag stemte USA ved to tilfeller sammen med Russland i FN i et forsøk på å hindre fordømmelse av den russiske invasjonen av Ukraina for tre år siden. Det ene forslaget, som ble fremmet av USA, ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd. Det er første gang at en Ukraina-resolusjon blir vedtatt i det mektige forumet etter at Russland invaderte Ukraina for tre år siden.

