Møtet mellom Trump og Starmer i gang

Da han tok imot Starmer, fikk Trump spørsmål om han kunne få til en fredsavtale for Ukraina, noe han svarte bekreftende på. Starmer håndhilste på Trump og gikk inn i Det hvite hus uten videre kommentar.

På flyet til USA understreket Starmer overfor journalister at en sikkerhetsgaranti fra USA for Ukraina må være tilstrekkelig til å avskrekke Russlands president Vladimir Putin.

– Hvis det blir en våpenhvile uten en sikkerhetsgaranti, vil det ganske enkelt gi ham muligheten til å vente og slå til igjen, for hans ambisjoner for Ukraina er ganske åpenbare, sa Starmer.

Mulige bidrag

Europeiske statsledere ser blant annet for seg mulige amerikanske bidrag som luftstøtte, etterretning og logistikk for å støtte eventuelle soldater som sendes for å overvåke en våpenhvile.

Starmers besøk i Washington kommer etter at Frankrikes president Emmanuel Macron nylig var der.

Storbritannia og Frankrike har foreslått en europeisk fredsbevarende styrke i Ukraina dersom Trumps overraskende beslutning om å forhandle direkte med Russlands president resulterer i en avtale som gjør slutt på krigen. I bytte mot dette krever de amerikanske sikkerhetsgarantier i retur, i lys av økende bekymringer i Europa for at Trump tar Russlands side.

Forsøker å overbevise

Starmer ventes å forsøke å overbevise Trump om at en varig fred i Ukraina kun kan oppnås dersom Ukraina og europeiske ledere er med ved forhandlingsbordet mens samtalene med Russland kommer i gang.

Trump selv snakket om Ukraina-krigen på et regjeringsmøte onsdag, det første siden innsettelsen for en drøy måned siden.

– Vi skal gjøre vårt beste for å få til den beste avtalen vi kan for begge parter, sa han.

– For Ukraina vil vi jobbe veldig hardt for å få til en god avtale slik at de kan få tilbake så mange områder som mulig, fortsatte han.

