Advarer mot å fri til Trump: – Må snakke med én stemme

Uttalelser fra Donald Trump har de siste ukene skapt stor uro rundt det videre samarbeidet mellom USA og europeiske Nato-land.

– Det viktigste nå er at Europa står samlet, er samstemt og snakker med én stemme, sier Tony Lawrence i et intervju med den finske kringkasteren Yle.

Han er sjef for forsvars- og sikkerhetsprogrammet til ICDS (International Centre for Defence and Security) i den estiske hovedstaden Tallinn. ICDS kan for eksempel sammenlignes med Utrikespolitiska institutet i Finland eller Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Lawrence har blant annet Nato og EU som spesialfelt.

Nato-landenes flagg utenfor alliansens hovedkvarter i Brussel. Donald Trump har i det siste skapt stor usikkerhet rundt USAs videre engasjement i alliansen. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

– USA har kapasiteter Europa mangler

Eksperten mener blant annet at det er en forutsetning for sikkerheten til de baltiske landene – og for hele Østersjø-regionen – at europeerne holder sammen, til tross for at det hersker uro rundt samarbeidet mellom Europa og USA. Han sier det «ikke er tid for panikk», men at båndet med amerikanerne må bevares gjennom en felles innsats og dialog.

– Europa må unngå at enkeltland søker bilaterale tjenester fra amerikanerne, mener Lawrence, som legger til at Europa må overbevise USA om at «vi fortsatt er pålitelige allierte med et sterkt forsvar», sier Lawrence.

En bilateral avtale angår eller forplikter to parter, kontra én (unilateral) eller flere (multilaterale) parter.

– USA har kapasiteter som vi i Europa rett og slett mangler. De står for halvparten av verdens militære ressurser og kapasiteter. Det er USA, framfor noe annet, som avskrekker Russland, legger ICDS-toppen til.

Lignende Nato-advarsel fra Norge

Og Lawrence er ikke den eneste som uroer seg for et svekket europeisk samhold og en slags intern konkurranse mellom europeiske Nato-land mot USA. Nupi-forsker Karsten Friis har tidligere trukket fram en mulig uheldig konsekvens av Trumps gjeninntreden i Det hvite hus: At Nato-land i Europa går løs på en intern «beauty contest» (norsk: skjønnhetskonkurranse, journ.anm.) seg imellom.

– Et mulig scenario er at USA viser mindre interesse for Europa under Trump, og dermed blir mindre engasjert i Nato. Da kan det være at øvrige Nato-land forsøker å kompensere for det, ved å si at «da skal vi i hvert fall sørge for at amerikanerne er her» (hos oss, journ.anm.) i en bilateral kontekst, sa Friis til Dagsavisen før jul.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), her avbildet under Oslo Security Conference nylig. (Jørn H. Skjærpe)

– Forrige gang Trump var president så vi tegn på det jeg mener, for eksempel med Polen som ville tiltrekke seg oppmerksomheten hans. De foreslo en egen base som skulle hete «Fort Trump», sa Friis.

Nupi-forskeren viste til at Polens Trump-vennlige president Andrzej Duda tidligere har tilbudt seg å betale for et såkalt Fort Trump, en permanent amerikansk base. Ideen ble imidlertid ikke noe av.

Jakten på Donald Trumps gunst

– Slike tendenser (forsøk på å vinne Trumps gunst, journ.anm.) kan vi få se i Donald Trumps presidentperiode også denne gangen. Slik er det når det er frykt for at noe kan «rakne». Og det er min store frykt at det kan skje, for det er veldig uheldig og vil ikke gagne Nato, sa Karsten Friis.

Natos medlemsland er enige om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvaret, men internt i alliansen mener mange at tallet må økes. USAs president Donald Trump har sågar lagt fram krav om at Nato-landene må øke tallet fra 2 til 5 prosent.

– Hvorfor ikke?

– Fordi alliansen er et fellesskap. Man er sterke sammen, ikke hver for seg. Hvis «alle» europeiske Nato-land løper til Washington D.C. og gjør seg så lekre som mulig, med egne mål om få nye, bilaterale fortrinn med USA, så vil jo ingen få det, svarte den norske Nupi-forskeren og la til:

– I den forstand at USA ikke kan være overalt, alltid. Så man vil egentlig ikke kunne oppnå noe med en slik sjarmoffensiv, annet enn å undergrave hele Nato som system.

Donald Trump avbildet under et Nato-møte i London i 2019. USAs president har gjentatt flere ganger at europeiske land må bruke mer penger på eget forsvar. (Evan Vucci/AP)

Universitetslektor Linde Desmaele, ekspert på forholdet mellom USA og Europa ved Leiden University i Belgia, har vært inne på samme spor som Friis. Til The Brussels Times har hun uttalt følgende om forholdet mellom et Trump-ledet USA og EU, som inkluderer en rekke Nato-land:

– Under Trump forventer jeg en preferanse for bilaterale relasjoner med enkeltland som Trump ser felles interesser med, framfor med EU som helhet, sa Desmaele.

