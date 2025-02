Zelenskyj til Det hvite hus fredag – skal undertegne mineralavtale

Trump opplyste dette i forbindelse med et regjeringsmøte onsdag.

En rekke medier meldte tirsdag at Zelenskyj skulle reise til Washington fredag for å signere avtalen, og nå har altså Trump bekreftet at det skjer.

Kontoret til president Volodymyr Zelenskyj bekreftet tirsdag at Ukraina og USA er enige om en mineralavtale. Den skal danne grunnlaget for en bredere avtale.

– Dette er bare en start, et rammeverk, det kan bli en stor suksess. Suksessen vil avhenge av vår samtale med president Trump, sa Zelenskyj på en pressekonferanse onsdag.

Avtalen nevner sikkerhetsgarantier, uten å gå i detalj om hva slags garantier USA vil stå for.

Zelenskyj sier ifølge Sky News at avtalen ikke bør tolkes som at Ukraina står i gjeld til USA, og at viktige punkter som han har uttrykt bekymring rundt, blant dem et amerikansk krav om 500 milliarder dollar i mulige inntekter fra mineralene, har blitt fjernet.

