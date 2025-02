Trumps Gaza-plan: Drinker ved bassenget med Netanyahu

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Blant innholdet i videoen er et kort klipp av det som synes å være Trump og Israels president Benjamin Netanyahu som nyter drinker i badebukse ved et basseng.

Klippet starter med å vise Gaza likt slik det er i dag, med bombede bygninger, væpnede menn og folk med slitte og hullete klær, før det skifter til en fargerik fremtidsversjon.

Blant palmer, solsenger og luksushoteller dukker milliardær og Trump-rådgiver Elon Musk opp flere ganger mens han spiser eller danser blant svevende pengesedler. I tillegg vises en stor gullstatue av Trump, og en liten gutt holder i en gullfarget Trump-ballong.

Lydsporet er en sang, også den KI-generert, med en tekst som på norsk starter med «Donald kommer for å sette dere fri, tar med seg lyset så alle kan se, ingen flere tunneler, ikke mer frykt, Trump-Gaza er endelig her».

Trumps forslag er at USA tar over Gazastripen og innebærer en permanent fordrivelse av Gazas befolkning til land som Egypt og Jordan. Etter dette vil Trump gjenoppbygge området for det han kaller «verdens folk».

Både de arabiske landene og store deler av verdens land har avvist forslaget, som vakte kraftig internasjonal fordømmelse og har brakt de arabiske landene sammen i en sjelden felles front.

Netanyahu har imidlertid hyllet Trumps idé.

