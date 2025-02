Trump med harde utspill mot Europa og Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trump kom med utspillene onsdag på sitt første regjeringsmøte etter innsettelsen i januar.

Under møtet hevdet presidenten at «Nato trolig er grunnen til at Ukraina-krigen startet».

EU, ikke USA

Trump sa også at det er Europa som må gi Ukraina sikkerhetsgarantier, ikke USA. Dermed avslår den amerikanske presidenten å gi løfter om garantier som en del av mineralavtalen.

– Jeg kommer ikke til å gi sikkerhetsgarantier utover det aller nødvendigste, sa Trump.

– Vi lar Europa ta seg av det fordi Europa er deres nabo, men vi skal sørge for at alt går bra, fortsatte han.

Fredag skal Trump ta imot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus, der de etter planen skal undertegne mineralavtalen som Ukraina og USA har blitt enige om.

Før møtet uttalte Trump at avtalen om naturressurser kommer til å gi USA «stor rikdom».

– EU dannet for å utnytte USA

På regjeringsmøtet opplyste Trump også at EU blir ilagt en tollsats på 25 prosent.

– Vi kommer til å kunngjøre dette ganske snart. Det blir 25 prosent generelt sett, på biler og alle andre ting, sa Trump.

– La oss være ærlige, Den europeiske union ble dannet for å utnytte USA, tordnet han.

Samtidig sa han at tollsatsene mot Canada og Mexico vil bli innført 2. april.

Milliarder hver dag

USA skal spare 4 milliarder dollar daglig fram til september, fortalte Doge-sjef Elon Musk på møtet. Han varslet raskt arbeid for å kutte budsjettunderskuddet.

Ifølge Trump er ministrene glade for bidragene fra Musk, som har fått i oppdrag å reformere det offentlige gjennom effektiviseringsetaten Doge.

Kommentar: Så enkelt kan ikke Trumps norske venner få slippe unna (+)

Les også: Senator: – Dette er handlingene til en wannabe-diktator

Hilde Restad: Trump tar oss tilbake til kolonitiden (+)