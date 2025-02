Myrseth: – EUs mål om ren industri er i Norges interesse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Bibiana Piene/NTB

– Det er i Norges interesse at EU lykkes med sine mål om økt konkurransekraft, forenkling og grønn omstilling. Clean Industrial Deal skal bidra til dette, sier Myrseth til NTB.

Onsdag ble den mye omtalte Ren industri-pakken lagt fram av EU-kommisjonen. Den retter seg særlig mot avkarbonisering av energiintensiv industri, som stål- og bilindustrien, og utvikling av nye rene teknologier.

– Viktig for Norge

Minst 100 milliarder euro, nærmere 1200 milliarder kroner, stilles til rådighet for omstillingen.

– Det er svært viktig for norske arbeidsplasser. EU-landene og det indre markedet er samlet sett Norges viktigste eksportmarked. Derfor er regjeringen i tett dialog med EU.

Myrseth varsler at regjeringen vil legge fram sin egen industrimelding i løpet av våren. Den vil handle om hvordan eksisterende industri kan videreutvikles.

– Samtidig skal vi fortsette å utvikle nye satsinger. Da må vi utnytte våre norske konkurransefortrinn. Det handler om å vise hvordan norsk industri og næringsliv kan bidra til mer lønnsomme og attraktive jobber i hele landet og økt verdiskaping, samtidig som vi lykkes med omstillingen vi må gjennom, sier hun.

– Avgjørende pakke

Ren energi-pakken ble presentert i Antwerpen onsdag av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for en stor forsamling europeiske bedriftsledere. Eneste nordmann til stede var Yara-sjef og NHO-president Svein Tore Holsether.

Han kaller Ren energi-pakken «avgjørende».

– I en verden hvor industri og matproduksjon er så nært knyttet til sikkerhet, er EUs respons for å styrke energiintensive industrier avgjørende. Den siste tids geopolitiske utvikling har gjort dette enda tydeligere, sier han til NTB.

Samtidig mangler de konkrete tiltakene, påpeker han.

– For å levere på det, må det gjøres mer for å utvikle markedet for lavkarbonprodukter, sier Holsether.

I tillegg må ordningen for karbontoll, CBAM, inneholde en eksportmekanisme for å gjøre europeisk industri i stand til å konkurrere på et globalt marked, mener Yara-sjefen.

