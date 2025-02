Mineralavtalen: – Kan endre krigens gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Denne avtalen er en viktig faktor som kan endre krigens gang. Bare samtalene rundt den og innholdet som er blitt avtalt, har allerede hatt en betydelig innvirkning. Spesielt på europeiske ledere.

Det sier Ukraina-forsker Oleksandra Deineko til Dagsavisen.

Tirsdag kveld bekreftet Volodymyr Zelenskyjs kontor at Ukraina og USA er enige om en mineralavtale, skrev Kyiv Independent. Den innebærer blant annet at landene sammen skal investere i utvinning av mineraler, olje og gass.

Financial Times meldte om avtaleteksten datert 24. februar, men det er foreløpig lite offentlig informasjon om premissene i avtalen.

Deineko mener at Ukraina viste handlekraft ved ikke å signere det første utkastet av avtalen forrige uke.

– Til tross for åpenbar utpressing fra USA etter Zelenskyjs avslag, har den ukrainske siden klart å gjenoppta konstruktiv kommunikasjon med amerikanerne og fortsette forhandlingene. Dette er en viktig prestasjon de siste dagene, sier OsloMet-forskeren.

Zelenskyj: – Kan bli en stor suksess

Ukrainas president sier onsdag at avtalen nevner sikkerhetsgarantier, ifølge Sky News. Han er også klar på at han er nødt til å få en bedre forståelse av hva slags garantier USA kommer til å stå for.

Zelenskyj er ventet å møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. fredag. Mandag meldte Trump at Ukrainas president ville komme til USA i løpet av kort tid.

– Dette er bare en start, et rammeverk, det kan bli en stor suksess. Suksessen vil avhenge av vår samtale med president Trump, sier Zelenskyj på en pressekonferanse.

– Uten sikkerhetsgarantier får vi ingen rettferdig fred. Vi vil ha en våpenhvile, men uten sikkerhet vil ingenting fungere, sier presidenten ifølge Sky News.

– Har klart å forbedre vilkårene

Deineko påpeker at det foreløpig er begrenset offentlig tilgang på detaljene i avtalen.

– Det skaper mye spekulasjon rundt tolkningen av bestemmelsene. Det som er kjent, er at den ukrainske siden har klart å forbedre vilkårene den siste uken, sier Deineko.

Oleksandra Deineko, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet på OsloMet. (Tone Celine Sundseth Thorgrimsen (OsloMet))

Det samme bemerker Nupi-forsker Jakub Godzimirski seg:

– Vi vet forholdsvis lite om innholdet. Jeg tror at det er et resultat av at begge parter har gitt opp en del av sine inngangskrav. Slik jeg tolker det, er det en slags rammeavtale som skal nyanseres med andre typer avtaler, sier Ukraina-eksperten.

Godzimirski peker på at det i avtalen skal opprettes et fond hvor 50 prosent av inntektene som kommer fra utvinningen av mineralene i Ukraina skal inn.

– Det som også er viktig er at disse pengene skal brukes på prosjekter i Ukraina. Det er ikke snakk om noe beløp, men det ble nevnt at USA skal få tilbake 500 milliarder dollar som en slags kompensasjon for hjelpen de har kommet med. Nå er det på mange måter borte fra rammeavtalen.

– Samtidig snakker Trump fortsatt om at dette er en måte å få tilbake penger på, uten å nevne beløp. Jeg tolker det dit hen at USA gikk tilbake og droppet disse kravene som gikk ut på en slags kolonial idé, som satte USA i et dårlig lys, fortsetter Godzimirski.

– Opplagt at Ukraina er avhengige av hjelp

Forskeren har fulgt internasjonal sikkerhetspolitikk i flere tiår. Han mener at ukrainerne fortsatt kommer til å få amerikansk hjelp også når avtalen er signert.

– Jeg tolker at mineralavtalen innebærer at USA vil fortsette å forsyne Ukraina med våpen og støtte helt fram til en fredsavtale er på plass. Det er opplagt at Ukraina fortsatt er avhengige av amerikansk hjelp og at de må styrke sin forhandlingsposisjon. Det gjør de blant annet på slagmarken ved å stoppe flere russiske styrker.

Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski. (NUPI)

Han forteller også at Zelenskyj og Trump trolig signerer avtalen etter en turbulent uke.

– Avtalen må sees på med ulike tidsperspektiver. Det umiddelbare perspektivet er at Zelenskyj og Trump har lagt en konflikt bak seg som skapte veldig mye forvirring og usikkerhet. Nå er de i ferd med å skrive under på denne avtalen. Den umiddelbare effekten er at én problemstilling forsvinner fra dagsordenen.

– I neste perspektiv, når de lander en eventuell fredsavtale, så kan det bety at amerikanske investorer kommer til Ukraina og skal være med på å gjenreise landet. Det kan gi en dominoeffekt hvor investorer fra andre land også kan investere på andre områder i Ukraina.

---

Fakta om sjeldne mineraler i Ukraina:

* Ukraina anslår selv at rundt 5 prosent av verdens sjeldne mineraler og jordmetaller befinner seg i landet.

* Det er blant annet påvist 19 millioner tonn grafitt som benyttes i batterier på elbiler.

* Ukraina antas også å ha rundt en tredel av Europas forekomst av litium, hovedkomponenten i dagens batterier.

* Før den russiske invasjonen sto landet for 7 prosent av verdens titanproduksjon.

* Ukraina har også betydelige forekomster av sjeldne jordmetaller som blant annet brukes i produksjon av elektronikk, våpen og vindturbiner.

* Ifølge den ukrainske regjeringen befinner noen av ressursene seg i russiskokkuperte områder.

* Landets økonomiminister har anslått verdien av disse til 3900 milliarder kroner.

* Canadiske SecDev anslår at Russia i dag kontrollerer 63 prosent av de ukrainske kullgruvene, samt halvparten av forekomstene av mangan, cesium, tantal og sjeldne jordmetaller.

* Ukraina skal være i ferd med å inngå en avtale som sikrer USA tilgang til landets verdifulle mineraler.

* Avtalen blir av USA sett på som svært viktig, blant annet fordi Kina i dag anslås å kontrollere 75 prosent av verdens forekomster av sjeldne jordmetaller.

(Kilde: BBC, NTB)

---

