Knapt flertall for republikansk budsjettplan

Avstemningen skjedde kort tid etter at det lå an til en utsettelse.

Husets leder Mike Johnson kjempet til siste stund mot både skeptikere i egne rekker og mot demokratene. Han visste at republikanernes knappe flertall gjorde at han ikke hadde råd til å tape mange stemmer.

Mindre skatt – mer gjeld

Tirsdagens vedtak ble til slutt gjort med 217 mot 215 stemmer. Planen legger til rette for at president Donald Trump kan få gjennom et budsjett med skattekutt på 4,5 billioner dollar – 50.000 milliarder kroner – og 2 billioner dollar i kutt i offentlige utgifter.

I tillegg skal gjeldstaket – den øvre grensen for USAs statsgjeld – heves, slik at myndighetene har råd til å finansiere fremtidige vedtak.

Lang prosess

Før den tid venter flere uker med komitéhøringer og utarbeidelse av detaljerte forlag. Husets versjon skal sendes til Senatet, der republikanerne har fått gjennom en nedtonet versjon. Så venter flere viktige avstemninger, inkludert en separat løsning for å unngå at statsapparatet stopper opp når dagens finansiering utløper 14. mars.

Selv om Demokratene er i mindretall, og dermed ikke har nok stemmer alene til å stanse de omfattende endringene, har Republikanerne også begynt å merke at store kutt i offentlige utgifter er lettere sagt enn gjort.

Mye av pengene går til forsvaret og tiltak innen helse, mathjelp, studielån og andre ordninger som deres egne velgere nyter godt av. Noen av de velgerne er sinte og har begynt å konfrontere sine representanter.

Og med et knapt flertall både i Senatet og i Representantenes hus skal det altså ikke mange avhopperne til før Republikanerne kan slite med å få gjennom forslagene sine.

