Kilde: Zelenskyj kommer til Ukraina-møte i London i helgen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser en britisk regjeringskilde med kjennskap til saken.

Starmer møter USAs president Donald Trump i Det hvite hus torsdag, og søndag har han invitert en rekke allierte ledere til London for å diskutere forsvar og sikkerhet og for å informere om hvordan møtet med Trump gikk.

Zelensky selv sa på en pressekonferanse onsdag kveld at han planlegger å reise til London rett etter at han har møtt Trump i Det hvite hus fredag for å undertegne mineralavtalen som Ukraina og USA har blitt enige om.

Kommentar: For Ukrainas og Europas skyld: Vi må forstå Russland (+)

Les også: Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere

Les også: Polen-topp om «EU-hær»: – Må være forsiktige med hva vi sier