Helsepersonell: Flere spedbarn har frosset i hjel i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vintrene er kjølige og fuktige i det krigsherjede territoriet der hundretusener av fordrevne bor i telt og i ruiner av bombede og sønderskutte hus.

Om natten er temperaturen under 10 grader, og stormene blåser inn fra Middelhavet. De siste dagene har vært spesielt kalde.

Kald og livløs toåring

Yusuf al-Shinbari våknet like etter midnatt tirsdag i teltet familien hans bor i. Da han rørte ved den to år gamle datteren Sham, var hun kald og livløs. Han fant ingen puls.

– I går lekte jeg med henne. Jeg var lykkelig sammen med henne. Hun var et vakkert barn, som månen, sier faren.

Overlege Ahmed al-Farah ved barneavdelingen på Nasser-sykehuset i Khan Younis, dit den døde jenta ble tatt med, sier toåringen ikke var syk. Fordi hun bodde i et telt, døde hun av den strenge kulden. Legen sier to andre spedbarn har fått behandling for frostskader.

Saeed Salah ved et annet sykehus i Gaza by sier fem spedbarn som var en måned eller yngre, har dødd som følge av kulden de siste to ukene. Ytterligere ett barn ble lagt i respirator.

Saher al-Wahedi i helsedepartementet i Gaza sier de har registrert 15 dødsfall som følge av nedkjøling denne vinteren. Alle de døde var barn.

Mangler tepper og varme klær

Våpenhvilen mellom Israel og Hamas har ført til en kraftig økning i nødhjelpsleveransene til det krigsherjede territoriet. Det er først og fremst mat som kommer inn. Innbyggerne sier det fortsatt er mangel på tepper og varme klær, og det er lite ved å fyre med.

Den sentrale strømforsyningen forsvant allerede i de første dagene etter krigsutbruddet i oktober 2023. Drivstoff til aggregater er vanskelig å få tak. Mange familier trenger seg sammen rett på betongen eller på fuktig sand.

– Det er utrolig kaldt. Jeg skjønner ikke hvordan folk klarer å sove om natten i teltene, sa talsperson Rosalia Bollen i Unicef tidligere denne måneden.