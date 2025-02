EU med storsatsing på ren industri

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Bibiana Piene/NTB

– Dette vil totalt endre spillet for europeisk industri, sier EUs industrikommissær Stéphane Séjourné.

Hvordan snu nedgang til oppgang for Europas industrier har lenge vært en hodepine for EU-kommisjonen. I tillegg står EU overfor en mulig handelskrig med USA og økende press fra Kina.

Onsdag kom EU-kommisjonens svar: EUs nye store giv har fått navnet Ren industri (Clean Industrial Deal). Den skal både redde Europas industrier, øke konkurransekraften og kutte utslipp.

Setter av store midler

Store deler av planen bygger på den sviende rapporten fra tidligere sjef i Den europeiske sentralbanken Mario Draghi som kom i fjor høst.

På kort sikt vil EU-kommisjonen sette av over 100 milliarder euro, 1168 milliarder kroner med dagens kurs, for blant annet å støtte industrier som vil gå fra fossil til fornybar energi eller investere i karbonfangst og -lagring.

Kommisjonen varsler også nye regler for statsstøtte, som vil åpne for enklere og raskere godkjenningsprosedyrer.

I tillegg foreslås det å opprette en egen bank for avkarbonisering av industrien. Også her er målet å gjøre 100 milliarder euro tilgjengelig, blant annet ved å omdirigere midler fra EUs innovasjonsfond og gjennom å bruke inntekter fra EUs kvotesystem ETS.

– Modig grep

– Dette er en forpliktelse til våre innbyggere, sier EU-kommisjonens visepresident Teresa Ribera, som sto side ved side med Sejourne og EUs klimakommissær Wopke Hoekstra på pressekonferansen i Brussel.

– Vi gjør et modig grep for avkarbonisering som en vei mot velferd, vekst og motstandskraft ved å forplikte oss til klimamålene i Green Deal, sier hun.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal senere onsdag presentere detaljene i planen for et stort antall bedriftsledere i Antwerpen. Blant dem er også Yara-sjef og NHO-president Svein Tore Holsether.

Planen fokuserer i hovedsak på energiintensiv industri og nye, rene teknologier. Den henger nøye sammen med en handlingsplan for å få ned energiprisene som også blir lagt fram onsdag av EUs energikommissær Dan Jørgensen.

Kutter krav til miljørapportering

I tillegg legger kommisjonen onsdag fram et forslag om å kutte i kravene for å rapportere på miljø og bærekraft for bedriftene.

– Vi snur ikke ryggen til våre klimaforpliktelser. Men vi får ikke til dette uten at våre industrier er om bord, sier Hoekstra.

Fakta om EUs Ren industri-pakke

EU-kommisjonen la onsdag fram sin Clean Industrial Deal (Ren Industri). Den skal bidra til å styrke konkurranseevnen for industrien i unionen. Dette er hovedpunktene i pakken:

Reduserte energipriser. Prisene skal kuttes ved å satse tyngre på fornybar energi, framskynde elektrifisering, sluttføre EUs interne energimarked med fysiske koblinger, økt energieffektivitet og redusert avhengighet av fossilt drivstoff.

Økt etterspørsel etter fornybar energi som er produsert i EU. Dette skal blant annet skje ved å innføre kriterier for bærekraft og produksjonssted i offentlige og private kjøp.

Forenkle finansiering av grønne prosjekter. EU-kommisjonen vil sette av mer enn 100 milliarder euro til å støtte opp om fornybarproduksjon i EU, stimulere forskning og innovering og dekarbonisere industrien.

Bedre tilgang til kritiske råmaterialer. Dette skal blant annet skje ved å opprette EU Critical Raw Material Centre, som skal stå for felles innkjøp.

Styrket vern av EUs grønne industri. Økt beskyttelse av EUs fornybarindustri skal kombinert med handelsavtaler og grønne partnerskap styrke industrien på globalt plan.

Utdanning. Det siste punktet i pakka handler om å sikre at arbeidsstyrken er utdannet til å fungere innen blant annet fornybart, digitalisering og entreprenørskap. Blant annet skal det satses på ferdighetsutvikling og jobbskaping og tas midler fra Erasmus+-programmet til å styrke sektorspesifikke ferdigheter for strategiske industrier.

