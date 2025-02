Skyting utenfor rettslokale i Tyskland – én skal være kritisk skadet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et stort politioppbud er på plass utenfor rettslokalet, der det pågår en rettssak i forbindelse med drapet på en profilert bokser, skriver Bild. Øyenvitner har fortalt til avisen at flere sårede personer ligger på bakken, og at én får hjerte- og lungeredning.

Omstendighetene rundt skytingen er foreløpig ikke kjent.

Skytingen skjedde få timer etter at rettssaken i forbindelse med drapet på den tyske proffbokseren Besar Nimani startet. En mann står tiltalt for å ha begått drapet i sentrum av Bielefeld 9. mars i fjor.

Mannen ble pågrepet i Brussel i fjor sommer, mens en annen mistenkt fortsatt er på frifot.

Det er uklart om politiet har pågrepet noen. Bild skriver at en person muligens har forskanset seg, mens en annen angivelig allerede er arrestert. Et politihelikopter sirkler over området.