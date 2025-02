Støtteresolusjon til Zelenskyj nasjonalforsamlingen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

268 av medlemmene stemte for forslaget tirsdag, godt over de 226 som måtte til. Resolusjonen fikk bare 218 stemmer mandag, da nasjonalforsamlingen hadde spesialsesjon på treårsdagen for Russlands fullskala invasjon.

54 folkevalgte avsto fra å stemme mandag, blant dem 38 fra Zelenskyjs parti Folkets tjener. De har ikke forklart valget.

I resolusjonen heter det at nasjonalforsamlingen «igjen slår fast at president Volodymyr Zelenskyj ble valgt i frie, transparente og demokratiske valg».

Videre heter det at verken det ukrainske folk eller nasjonalforsamlingen stiller spørsmål ved Zelenskyjs mandat, og at han vil bli sittende som president fram til det har blitt holdt nytt valg, i tråd med landets grunnlov.

Zelenskyjs vanlige presidentperiode tok egentlig slutt i mai, men det er ikke planlagt valg på grunn av unntakstilstanden som har vært gjeldende i landet i tre år.

Like fullt har Russland sådd tvil om legitimiteten hans, og USA har presset på for nyvalg i Ukraina straks etter en eventuell våpenhvile, noe det for tiden forhandles om.

