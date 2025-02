Stoltenberg advarer: – Fare for handelskrig

– Vi lever i en usikker verden. Det er nye spenninger i Midtøsten. Det er full krig i Europa i Ukraina. Det er økende stormaktsrivalisering. Det er usikkerhet. Spørsmål stilles om det som har vært bærebjelkene i norsk sikkerhetspolitikk, forbindelseslinjen til USA, Nato og sikkerhetsgarantier.

Det sa Jens Stoltenberg i innlegget sitt på YS’ inntektspolitiske konferanse i Oslo tirsdag morgen. Han hadde en tydelig beskjed:

– På det økonomiske nivået er det fare for ny handelskrig. Vi vet ikke sikkert hva som kommer til å skje, men vi vet at USA har varslet betydelig økt toll – også mot land som Norge. Det vil ramme noen norske bedrifter, men vi eksporterer ikke veldig mye til USA. Det får ikke stor betydning for norsk økonomi, men det er en liten trøst for de som faktisk rammes, fortsatte finansministeren.

Også sentralbanksjef Ida Wolden Bache advarte mot handelskrig under sin årstale for to uker siden.

Tirsdag snakket Stoltenberg blant annet om verdien av den norske modellen, reallønnsvekst og prisvekst for de frammøtte fra de ulike forbundene i YS. Innledningsvis fokuserte han på krigen i Ukraina og økte tollsatser fra USA.

– Kan slå ut i hele verdensøkonomien

Tidligere denne måneden signaliserte nemlig USAs president Donald Trump et nytt handelsregime med høye tollsatser. EU truet deretter med tydelige svar og gjengjeldelse.

Stoltenberg har selv uttalt at Norge kan havne i en trippel tollskvis som følge av tollmurer i både USA og EU.

– EU vil mest sannsynlig iverksette beskyttelsestiltak. Det kan ramme Norge hvis vi kommer på utsiden. Omtrent to tredjedeler av norsk eksport går til EU, sa finansministeren tirsdag.

– Avhengig av hvordan beskyttelsestiltakene, altså tollmurene, utformes fra EUs side, og i hvilken grad vi kommer på innsiden eller utsiden av det, så vil det ha stor betydning for mange norske bedrifter, la han til.

Jens Stoltenberg holder innlegg under YS-konferansen. (Jonas Bucher)

Stoltenberg påpekte at faren for norsk økonomi avhenger av både EU og USA, men også Kina.

– Vi må huske på at halvparten av det vi lager her i Norge, selges til utlandet. Det som virkelig kan skape problemer for norsk økonomi, er hvis handelskrigen mellom Kina, USA og EU – litt avhengig av om vi er på innsiden eller utsiden av de ulike tiltakene, slår ut i verdensøkonomien.

Finansministeren fortsatte:

– Hvis det slår ut i økte priser og kostnader, som lett er konsekvensen av toll, og hvis det slår ut i økt inflasjon og etter hvert økte renter … Det er vi ikke beskyttet mot.

– Det som er ubehagelig, er at tanken på det som har vært tiår med vekst i verdenshandel og nedgang i tollmurer nå er i spill fordi toll fra USA kan utløse mottiltak fra andre land. Det kan slå ut i hele verdensøkonomien. Det er det litt dystre bakteppet vi har når dere innleder inntektsoppgjøret.

– Må være forberedt på kriser

Mot slutten av innlegget fokuserte finansministeren på hvor krevende det er å spå hvordan økonomien ser ut framover.

– Jeg treffer mange folk som har prøvd å se inn i framtiden – eller, jeg traff mange som har prøvd – sa han, og siktet til da han var Nato-sjef i perioden 2014-2024.

– Vi har gode folk som regner i både finansdepartementet, i Statistisk sentralbyrå og andre private institusjoner. Men selv de beste regnemakerne klarer ikke å forutse hvordan disse store faktorene slår ut.

Finansminister Jens Stoltenberg på vei ut av Røde Kors Konferansesenter. (Jonas Bucher)

Han trakk fram flere eksempler på viktige framtidsspørsmål.

– Hva skjer nå med Nato, USA og Europa? Kommer Nato til å fortsette? Blir det handelskrig? Blir det 10 eller 20 prosent toll? Hvordan slår det ut i verdensøkonomien? Vil renten da gå opp? Vi skal prøve å forstå alt det, men når man ser tilbake har vi vært ganske dårlige til å spå før.

Stoltenberg nevnte blant annet at man ikke forutså verken Berlinmurens fall, Russlands anneksjon av Krim-halvøya i 2014 eller terrorangrepene på USA 11. september 2001 og de påfølgende konsekvensene.

– Det jeg sier til dere, er at i stedet for å forutse fremtiden må vi være forberedt på det uforutsette – forberedt på kriser. Jeg kan ikke si til dere hvordan det går med verdensøkonomien og renta. Jeg kan legge på noen fine analyser, men de er usikre.

– Det jeg kan si til dere er at jo bedre rustet vi er hjemme, jo sterkere den norske modellen er, jo bedre vi er på å skape og dele, jo bedre vil vi være til å håndtere enhver krise, sa Stoltenberg.

Presisering: I en tidligere versjon av saken ble Jens Stoltenberg sitert på følgende: «På det økonomiske nivået er det stor fare for handelskrig». Det riktige sitatet var: «På det økonomiske nivået er det fare for ny handelskrig». Feilen ble rettet tirsdag 25. februar klokken 15:03.