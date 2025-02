Musk truer igjen statsansatte med sparken over epost

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Musk skriver på X at de som unngår å svare for andre gang, blir sparket, mens andre kan få en ny mulighet av Trump.

Hundretusener av føderalt ansatte fikk en første epost fra Musk der de i praksis ble gitt rundt to døgn på å rettferdiggjøre arbeidsforholdet sitt ved å melde inn fem konkrete ting de oppnådde forrige uke.

Office of Personnel Management (OPM), en etat med ansvar for sivile ansatte i den amerikanske føderale staten, har instruert departementer om at det er frivillig å svare på eposten, og flere etater har instruert sine ansatte til å ikke svare. Andre har bedt dem gjøre som Musk ber om.

Gjennom helgen har embetsfolk forsøkt å fastslå nøyaktig hva slags mandat og fullmakter Musk har, mens forvirringen og kaoset har rådet både blant ansatte og ledere i offentlig sektor.

Musk leder den såkalte effektiviseringsetaten Doge, som eksisterer på siden av det etablerte statsapparatet.