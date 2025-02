Macron: Våpenhvile i Ukraina kan være på plass i løpet av uker

På en felles pressekonferanse med USAs president Donald Trump mandag sier Macron også at fred i Ukraina ikke må bety at ukrainerne bare overgir seg.

Den franske presidenten er på hastebesøk i USA etter at Trump sendte sjokkbølger verden over da han sa han var klar til å gjenoppta de diplomatiske forbindelsene med Russland og holde samtaler om å avslutte krigen i Ukraina – uten at ukrainerne var invitert.

Tror på vei videre

I Washington sier Macron at Trump har «god grunn» til å gjenoppta kontakten med Russlands president Vladimir Putin, men sier samtidig at det er avgjørende at USA tilbyr seg å være backup for en eventuell europeisk fredsbevarende styrke.

– Etter å ha snakket med president Trump tror jeg helt og fullt på at det er en vei videre, sier Macron.

Han sier han vil samarbeide med Storbritannias statsminister Keir Starmer om et forslag om å sende fredsbevarende styrker til Ukraina når en eventuell avtale er på plass. Starmer er ventet til Washington torsdag.

– Våpenhvile først

I et intervju med Fox News mandag kveld sier den franske presidenten at det trengs en våpenhvile før det kan komme en fredsavtale.

– En våpenhvile kan være på plass i løpet av noen uker, og så kan vi forhandle om sikkerhet og landområder, sier Macron.

I intervjuet var Macron også innom tollavgifter, som Trump har truet med å innføre på en rekke importvarer fra flere land.

– Du kan ikke ha en handelskrig med både Kina og Europa samtidig, sier den franske presidenten.

