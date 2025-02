Israelsk opposisjonsleder mener Egypt bør styre Gaza i åtte år

– Løsningen er at Egypt tar ansvar for å lede Gazastripen i åtte år med en mulighet til å forlenge til 15 år, sa Lapid da han tirsdag talte i den konservative tenketanken Foundation for Defense of Democracies (FDD) i Washington.

Han mener at Egypt også bør lede det han kaller en «fredsstyrke» bestående av soldater fra Golfstatene og verdenssamfunnet, slik at Gaza kan gjenoppbygges.

– I den perioden kommer betingelsene for selvstyret i Gaza til å bli skapt, og prosessen med en total demilitarisering av Gaza kommer til å bli fullført, sier han.

Gaza er i dag kontrollert av den palestinske gruppen Hamas.

Lapid er tidligere journalist. Han leder sentrumspartiet Yesh Atid (Det finnes en framtid), som har en liberal og sekulær agenda. I 2022 var han statsminister i et halvt år.