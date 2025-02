Hamas-topp uttrykker anger over 7. oktober-angrepet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Om det var ventet at det som skjedde kom til å skje, hadde ikke 7. oktober skjedd, spør du meg, sier Abu Marzouk, leder for Hamas-bevegelsens Qatar-baserte utenriksdepartement, til New York Times.

Rundt 1200 mennesker ble drept og rundt 250 ble tatt som gissel i det Hamas-ledede angrepet mot Israel.

Israels gjengjeldelsesangrep mot Gazastripen har drept nesten 50.000 palestinere, såret over dobbelt så mange og fordrevet omtrent 90 prosent av befolkningen.

I intervjuet uttrykker også Marzouk at det fins vilje innad i Hamas til å forhandle om våpnene de har i Gaza – noe Israel har presset på om, men andre Hamas-ledere har nektet. Israel ønsker at Hamas' militære kapasitet skal elimineres.

Imidlertid har Hamas kommet med en uttalelse etter at New York Times publiserte intervjuet med Marzouk, og sier at sitatene som tilskrives ham er feil og tatt ut av kontekst.

