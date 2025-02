Gjenoppbyggingen av Ukraina vil koste mer enn et kvart oljefond

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det tilsvarer 5817 milliarder kroner i dagens kurs. Til sammenligning var oljefondets verdi tirsdag morgen på 19.938 milliarder kroner.

FNs utviklingsprogram (UNDP) har ledet arbeidet med rapporten, som dekker skader fra invasjonen i februar 2022 og fram til nyttårsaften i fjor.

– Denne rapporten viser hvor kritisk det er med en samlet innsats for Ukrainas gjenoppbygging, sier UNDPs landsjef i Ukraina, Jaco Cilliers, i en pressemelding.

Enorme kostnader

De største kostnadene knyttes til gjenoppbygging av boliger og transportnettverket, med henholdsvis 84 milliarder og 78 milliarder dollar.

Ikke langt bak følger gjenoppbygging av energisektoren på 68 milliarder dollar, deretter handel og industri (64 milliarder dollar) og landbruk (55 milliarder dollar).

13 prosent av boligmassen i landet er skadet eller ødelagt, tilsvarende mer enn 2,5 millioner husholdninger, ifølge UNDP. I tillegg er det store skader på blant annet kraftproduksjon og -distribusjon.

72 prosent av skadene er i regionene Donetsk, Kharkiv, Luhansk, Zaporizjzja, Kherson og Kyiv. Kostnaden til de direkte skadene som har fulgt krigen, er nå estimert til 176 milliarder dollar, en økning fra 152 milliarder dollar siden utløpet av 2023.

Avgjørende for framtida

Ifølge UNDP har Ukraina, landets partnere og privat sektor sørget for mer enn 13 milliarder dollar av behovet, langt mindre enn det som trengs.

Penger til gjenoppbyggingen er avgjørende for Ukrainas framtid, heter det i pressemeldingen.

– Målet er å reparere infrastruktur, få fart på økonomien og styrke institusjonene i tråd med EU-standarder. Dette handler ikke bare om å reparere skader, men også om å innføre reformer som bringer Ukraina nærmere EU-medlemskap og en bærekraftig fremtid, skriver UNDP.

Ukrainas regjering og landets internasjonale partnere har satt av 7,4 milliarder dollar til gjenoppbygging av blant annet transport, vannforsyning og energi i år, men det gjenstår et finansieringsgap på knappe 10 milliarder dollar, ifølge UNDP.

Privat sektor bidrar blant annet med investeringer, reparasjoner og nye energiløsninger, og kan muligens dekke så mye som en tredel av det totale behovet, ifølge tidligere anslag fra Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC).

Menneskelige kostnader

På toppen av det hele kommer de massive menneskelige kostnadene som har fulgt krigen.

Tidlig i februar sa president Volodymyr Zelenskyj at mer enn 45.000 ukrainske soldater var drept i strid, og at 390.000 var blitt såret. Tallene er ikke verifisert, og vestlige etterretningstjenester mener det reelle tallet er langt høyere. Også tusenvis av sivile er drept.

De siste anslagene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er at 3,7 millioner ukrainere er internt fordrevet, mens 6,9 millioner har flyktet fra landet. I tillegg har rundt 12,7 millioner behov for nødhjelp, blant dem nesten 2 millioner barn.

I tillegg har antallet mennesker med funksjonsnedsettelser økt med mer enn 300.000 siden februar 2022, ifølge UNDP.

