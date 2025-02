Frederiksen: – Europa, Europa, Europa

– Et samlet Europa vil spille en avgjørende rolle de kommende årene. Med alt vi har og alt vi kan, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen under kongressen til Samak (Samarbeidskomiteen for arbeiderbevegelsen) i Oslo tirsdag.

Trygghet står sentralt når Nordens sosialdemokratiske organisasjon samles i et tåkefylt Holmenkollen.

Samhold, samhold, samhold

Danmarks statsminister holdt et flammende innlegg om den sikkerhetspolitiske situasjonen. Hun manet ikke bare Europa til å stå samlet med mottoet «Europa, Europa, Europa», men også med mottoet «Samhold, samhold, samhold».

– Vi har et stort behov for å gi mer hjelp til Ukraina. Vi må stille Ukraina sterkest mulig, med tanke på fredsforhandlingene som kan komme. Den største sikkerheten er et sterkt Nato, sa Mette Frederiksen.

Hun var også klar på at nettopp Ukraina må få medlemskap i Nato.

Frederiksen stoler på sikkerhetsgarantiene fra Nato, og mener det ikke er grunnlag for å støtte en hvilken som helst fred i Ukraina.

Hun la til at det da er en fare for at Russland kan vende tilbake eller angripe et annet land, også land i Nato.

– Men vi skal kjempe for fred og våpenhvile. Det aller viktigste er å respektere Ukraina som et fritt land.

Øke budsjettene

Forsvarsbudsjettene er viktigere enn noensinne. Lederen av det sosialdemokratiske partiet i Sverige (Socialdemokraterna, journ.anm.), Magdalena Andersson, ga et godt bilde av hvordan verden har forandret seg:

– Da jeg engasjerte meg i Socialdemokraterna var det ikke fordi jeg mente vi må øke egen våpenproduksjon. Men der er vi i dag, sa Magdalena Andersson.

Mette Frederiksen er også klar på viktigheten av å øke forsvarsbudsjettene, ikke bare opp til dagens 2 prosent.

– 3 prosent av BNP er kanskje heller ikke nok, mener hun.

Natos medlemsland er enige om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvaret, men internt i alliansen mener mange at tallet må økes.

– Og vår forsvarsindustri må samarbeide på tvers av landegrensene. Det nordiske og europeiske samarbeidet vil stå helt sentral framover, var Mette Frederiksens budskap tirsdag.

Sammen med blant annet statsminister Jonas Gahr Støre, gjestet Frederiksen hovedstaden i Ukraina, Kyiv, på treårsdagen for fullskalaangrepet til Russland.

Det ble en kontrastfylt dag for de tre, da de gjestet hovedstaden i Ukraina, Kyiv, på treårsdagen for invasjonen mandag. Etter å ha besøkt Majdan-plassen og et hav med unge mennesker, fikk Støre selv merke prisen for å bevare freden. Rett etter at toger forlot perrongen gikk flyalarmen over hele Ukraina, og Russland skal ha avfyrt krysserraketter i løpet av natten.

Må gi bidrag

Jonas Gahr Støre er også opptatt av Norden, men poengterer at den største enheten i det europeiske er EU.

– De neste ukene må Europa snakke mer enhetlig om hvordan det europeiske bidraget til sikkerheten sjal være. Der må også andre land utenfor EU være med, som blant annet Storbritannia. Og vi kan ikke klage på veg til forhandlingsbordet. Vi må komme til bordet fordi vi har noe å bidra med.

