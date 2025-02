Flyktninghjelpen stanser livreddende nødhjelp til hundretusener

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Flyktninghjelpen har havnet i en likviditetskrise som følge av president Donald Trumps beslutning om å fryse amerikansk bistand.

Hjelpeorganisasjonen har måttet stanse en rekke prosjekter i land rammet av kriger, katastrofer og fordrivelse, noe som har fått dramatiske følger for hundretusenvis av mennesker i nød.

Trump-administrasjonen har rett nok gjort unntak for støtte til nødhjelpsprosjekter, men denne uka er det likevel stopp, opplyser Flyktninghjelpen.

Er tvunget

– Vi er tvunget til å suspendere våre gjenværende programmer finansiert av USA ved slutten av denne uka. Det inkluderer til og med livreddende programmer som vi har mottatt unntak for å fortsette, opplyser hjelpeorganisasjonen.

Årsaken er at Flyktninghjelpen har rundt 20 millioner dollar, drøyt 220 millioner kroner, utestående hos amerikanske myndigheter. Dette er penger som alt er brukt på prosjekter i 21 land.

– Mange av disse kostnadene ble pådratt i 2024 og skulle ha blitt refundert for uker siden, opplyser de.

Kritisk nød

Flyktninghjelpen mottok i fjor 1,6 milliarder kroner fra USA, noe som utgjorde nesten 20 prosent av organisasjonens budsjett.

Støtten var med på å finansiere mat, husly, rent vann, rettshjelp og utdanning til rundt 10 millioner flyktninger.

– Å suspendere dette arbeidet betyr at hundretusener av mennesker i kritisk nød, fra Sudan og Kongo til Colombia og Myanmar, ikke lenger vil motta mat, vann, sanitærtjenester eller nødly de desperat trenger, konstaterer Flyktninghjelpen.

Hundrevis av hjelpearbeidere er alt oppsagt, og snart vil tusenvis lide samme skjebne, advarer de.

Mat og vann

Blant prosjektene som nå stanser opp, er støtte til 700 bakerier som leverer rimelige brød til mennesker på randen av sult i Sudans Darfur-region.

I krigsherjede Øst i Kongo, der kolera krever liv, stanser støtten til vann- og sanitæranlegg til rundt 100.000 mennesker opp, og det samme gjør arbeidet med å gi internt fordrevne husly.

I Colombias voldsherjede nordøstlige del mister 50.000 mennesker livreddende støtte, og det samme gjør tusenvis av familier som mistet alt da en syklon nylig rammet Mosambik.

Trump-administrasjonen lovet i begynnelsen av februar rett nok unntak fra bistandfrysen til flere av Flyktninghjelpens nødhjelpsprosjekter, men pengene har likevel uteblitt.

– Verken finansiering eller kommunikasjon om når penger vil bli overført har siden blitt mottatt, opplyser de.

Bønn til Trump

Andre livreddende programmet, blant annet nødhjelp til sultne og frosne sivile langs fronten i Ukraina, har Trump-administrasjonen ikke innvilget unntak for.

Hjelpeorganisasjonens bønn til den amerikanske presidenten er derfor klar.

– For å unngå denne katastrofale stansen av livreddende bistand som millioner av sårbare mennesker er avhengige av for å overleve, er det helt avgjørende at USAs regjering umiddelbart frigir utestående penger og opphever alle stoppordrer.

