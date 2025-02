Falsk video av Trump som sutter på Musks tær, ble vist i departement

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

New York Times melder at videoen ble vist i en periode mandag. På skjermen sto teksten «Lenge leve den ekte kongen», en henvisning til en melding Trump skrev på Truth Social om administrasjonens forbud mot New Yorks rushtidsavgift.

En HUD-talsperson skriver i sosiale medier at videoen er «misbruk av skattebetalernes penger» og at departementet planlegger å etterforske og sparke de ansvarlige.

Videoen tolkes som en kritikk av Musks og hans såkalte effektiviseringsbyrå Doges innsats for å kutte offentlige utgifter.

Musk har fått i oppdrag av Trump å gjennomgå hele den amerikanske staten for å skjære ned på det de kaller sløseri og overbemanning. Flere etater som USAID blir nedlagt, og tusener av statsansatte er allerede blitt oppsagt eller permittert.

Et rettsdokument fra Det hvite hus fastslår imidlertid at Musk kun er rådgiver for Trump og ikke har noen formell myndighet.

