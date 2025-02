Zelenskyjs alternativ hvis Ukraina ikke blir medlem av Nato

– Ukraina og flere andre land mener at Nato er den enkleste måten å sikre sikkerhetsgarantier og fred for Ukraina og verden. Dette er et ferdiglagd system for sikkerhetsgarantier som har fungert i flere tiår og forhindret krigsutbrudd, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på treårsmarkeringen for Russlands invasjon.

Flere europeiske statsledere er i den ukrainske hovedstaden for å markere at det er tre år siden Russland invaderte Ukraina.

– Hvis døren stenges for medlemskap i Nato, har vi i framtiden ikke noe annet valg enn å bygge Nato i Ukraina, fortsatte han.

Det vil bety å bygge ut forsvarsproduksjonen i Ukraina i en så stor grad at det garanterer fred.

– Sikkerhetsgarantier er nøkkelen til fred, og jo mer pålitelige de er, jo lenger vil freden vare.

Zelenskyj: – Putin gir oss fred i bytte for noe annet

Og Zelenskyj mener dette bør være året der vi ser starten på en reell, varig fred.

– Putin kommer ikke til å gi oss fred i bytte for noe annet. Den må vinnes fram gjennom styrke, samhold og samarbeid, sa Zelenskyj i sin tale til en rekke statsledere som er i Kyiv mandag, deriblant statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Fred oppnås ikke på en time eller på en dag, sa den ukrainske presidenten.

– Hvis noen prøver på det, uten et solid grunnlag, kommer det ikke til å fungere. Uten sikkerhetsgarantier vil det heller ikke fungere, sa han.

Han understreket at en varig fred er noe annet enn en våpenhvile. Ifølge Zelenskyj har Russland brutt våpenhvileavtaler 25 ganger siden 2014. En liste med datoer for disse bruddene er overrakt USAs president Donald Trump, sa han.

Foreslår fangeutveksling med Russland

Et første steg i å avslutte krigen kan være en fangeutveksling mellom Ukraina og Russland, foreslår Zelenskyj.

Det er behov for å gjenopprette tilliten til Russland som nå er ikke-eksisterende, sa han under talen.

Utveksling av fanger er ett steg på veien til å oppnå fred, ifølge Zelenskyj.

– Tusener av folk sitter pågrepet i Russland. En del av dem siden 2022, men mange fra enda tidligere, siden 2014. Russland må løslate ukrainerne. Ukraina står klare til et bytte av alle pågrepne, sa han.

