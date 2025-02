Valget i Tyskland: Fire av ti arbeidsfolk stemte på AfD

Det kristendemokratiske og konservative partiet, CDU/CSU, får statsministeren etter søndagens valg i Tyskland.

Friedrich Merz heter han, og han tar over etter sosialdemokraten Olaf Scholz.

Sosialdemokratene er valgets taper med en oppslutning på bare 16 prosent.

Dette er en massiv tilbakegang, og sosialdemokratenes svakeste valg noensinne i Tyskland.

Slik det ser ut nå er det mest sannsynlige at det blir en koalisjonsregjering mellom kristendemokratene og sosialdemokratene.

Valgets vinner

Men partiet som definitivt er valgets vinner er AfD – Alternativ for Tyskland. De fikk en oppslutning på over 20 prosent. Det er tidenes klart høyeste oppslutning for partiet, og de er også det partiet med klart størst framgang fra forrige valg.

Det mest oppsiktsvekkende, er kanskje hvor framgangen kommer fra.

Partiet har nemlig den aller største framgangen blant de som i utgangspunktet jobber med fysisk arbeid og som utfører manuelt arbeid eller fysisk krevende oppgaver. Blant annet inkluderer det jobber innenfor industri, håndverk, bygg og anlegg, og så videre.

Det vil si en stor gruppe som i Norge kanskje ville vært medlem av Fellesforbundet, og i aller høyeste grad medlem av LO.





Her har økningen kommet

En valgdagsmåling som ble tatt opp søndag kveld, viser hvilke grupper som stemmer på AfD:

Oppslutningen blant de som utfører fysisk arbeid, har økt fra 21 prosent ved forrige valg i 2021, til hele 38 prosent ved dette valget. Det er en økning på hele 17 prosentpoeng.

Blant velgere som i utgangspunktet utfører administrativt arbeid, kontorrelatert eller intellektuelt, har oppslutningen økt til 21 prosent. En framgang på 10 prosentpoeng fra 2021. Her er det snakk om ansatte innenfor kontoradministrasjon, undervisning, helsevesen og finans blant annet.

Blant selvstendige har partiet en oppslutning på 20 prosent – en framgang på 11 prosentpoeng.

Blant pensjonister en oppslutning på «bare» 13 prosent – en framgang på seks prosentpoeng.

Blant arbeidsløse fikk AfD en oppslutning på 34 prosent – en framgang på hele 17 prosentpoeng. En dobling med andre ord.

I tillegg er AfD største parti i det gamle Øst-Tyskland.

Valgdagsmålingene tyder også på at mange unge har stemt på AfD.

Er overraskende

Rådgiver i Tankesmien Agenda, Astrid Sverresdotter Dypvik, har gitt ut fire bøker om tysk politikk.

Hun sier til FriFagbevegelse at AfD egentlig aldri har appellert til en spesiell gruppe velgere, men har hatt oppslutning i alle grupper.

At de som er arbeidsledige har strømmet til partiet, synes hun er overraskende.

– AfD har tradisjonelt hatt mange velgere med god økonomi. Hvorfor de gjør det så godt blant de som er arbeidsledige, er i alle fall ikke på grunn av den økonomiske politikken. Partiet står på ingen måte for en fordelingspolitikk, sier Astrid Sverresdotter Dypvik til FriFagbevegelse.

Astrid Sverresdotter Dypvik er rådgiver i Tankesmien Agenda, og har skrevet fire bøer om tysk politkkk. Foto: Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse (Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse)

Innvandring viktig

Partiet står heller ikke for en fagforeningsvennlig politikk, framholder Dypvik.

– De ledige i Tyskland har relativt lite penger å rutte med. De har ikke noen spesiell fordel av politikken til AfD. Partiet står heller ikke for en næringspolitikk å snakke om, som vil sette fart på økonomien i Tyskland, sier Dypvik.

Men en forklaring kan være at antall arbeidsledige i Tyskland er sterkt økende.

Hun tror de som har stemt på AfD ved dette valget gjør det på grunn av innvandringspolitikken.

– I en velgerundersøkelse svarer 99 prosent at AfDs velgere at de er enige i partiets flyktning- og innvandringspolitikk. Nesten like mange sier at AfD er det eneste partiet som kan målbære deres protest mot de andre partiene, mener Dypvik.

– AfD har liten tiltro til det som oppfattes som vanlige politikere, og til media. Partiet profilerer seg nesten kun gjennom alternative nyhetsmedier, og mener generelt det andre sier er feil. Til gjengjeld har de fått veldig stort gjennomslag i sosiale medier, sier Dypvik.

Samme som USA

Sverre Myrli er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tyskland-kjenner og leder av den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen. Han fulgte det tyske valget fra Berlin.

Han mener årsaken til AfDs framgang har likheter med det vi har sett i USA og i andre europeiske land.

Myrli peker på at folk opplever at hverdagen er blitt tøffere, strømmen og maten er blitt dyrere.

– I tillegg er mitt inntrykk at folk føler seg usikre og utrygge etter flere knivangrep, stor kriminalitet og bilangrep i folkemengder, sier Myrli.

Ytre venstre kraftig fram

Arbeidslivspolitikk, minstelønn og sykelønn for den saks skyld, har så å si ikke vært noe tema i valgkampen, legger han til.

– Det er rett og slett kriminalitet folk har vært opptatt av i tillegg til at vi lever i en usikker verden. Det har ført mange over til høyresiden. Men når det er sagt, har også partiene på ytre venstre hatt framgang, sier Myrli.

Valget hadde den høyeste valgdeltakelsen siden muren falt. Mange unge stemte AfD eller Die Linke – altså de to ytterpartiene.

Sistnevnte parti har vært under sperregrensen på flere målinger og var forventet å ende på 5–6 prosent. De kom på over åtte prosent.

New York Times hevder at Musks påvirkningsforsøk har hatt lite uttelling for AfD, men at det trolig har bidratt til å mobilisere for Die Linke.

