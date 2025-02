FN-resolusjon om Ukraina fikk lavere oppslutning enn tidligere – USAs alternative forslag avvist

Forslaget som ble vedtatt nøyaktig tre år etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina, var fremmet av Ukraina og EU.

Det krever at Russland umiddelbart trekker sine styrker ut av Ukraina, og fastslår at Ukrainas grenser er ukrenkelige. Det er imidlertid ikke juridisk bindende. Oppslutningen var lavere enn i lignende avstemninger som er blitt holdt de tre siste årene.

Tidligere har over 140 land stemt ja til resolusjonsforslag der ansvaret for krigen tydelig er blitt plassert hos Russland. Denne gangen stemte 93 land ja, 65 avsto og 18 stemte nei.

Både Russland og USA var blant dem som stemte nei til forslaget, der hovedforsamlingen gjentok sin støtte til Ukrainas «suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet».

USAs forslag avvist

USA forsøkte på forhånd å få Ukraina til å trekke sitt eget resolusjonsforslag, slik at et alternativt forslag fra USA kunne få flertall. Det amerikanske forslaget inneholdt krav om en rask slutt på krigen, men uten at Russland nevnes som angriper og okkupant.

FNs hovedforsamling avviste imidlertid USAs opprinnelige forslag, og land som Frankrike, Storbritannia og andre europeiske land sørget for at ordlyden ble endret for å tydeliggjøre at Russland har invadert Ukraina og at dette er et brudd på FN-charteret.

Da det reviderte forslaget ble lagt fram, fikk det støtte fra 93 land, mens 8 stemte mot og 73 avsto.

Ukraina var blant dem som stemte ja, Russland stemte nei, mens USA avsto.

Viktig pekepinn

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia har kalt den opprinnelige amerikanske teksten for et skritt i riktig retning.

I alt 193 land er medlemmer av FNs hovedforsamling. Selv om vedtakene her ikke juridisk bindende, regnes de som en viktig pekepinn på stemningen i verdensopinionen når det gjelder krigen i Ukraina.

Kommentar: For Ukrainas og Europas skyld: Vi må forstå Russland (+)

Les også: Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere

Les også: Polen-topp om «EU-hær»: – Må være forsiktige med hva vi sier