USA-ekspert om Trumps fremtidsplaner: – Ekstremt urovekkende

I løpet av sin første måned som president, har Donald Trump signert hele 68 såkalte presidentordrer, ifølge amerikanske myndigheter.

En presidentordre er i amerikansk kontekst noe annet enn en vanlig lov. En presidentordre er et direktiv fra presidenten som håndhever eller implementerer eksisterende lover, mens en vanlig lov er en lov vedtatt av Kongressen og senatet, i likhet med Stortinget her i Norge.

Det vil si at en presidentordre kan utfordres på juridisk grunnlag i rettsvesenet.

Men hva vil han foreta seg nå?

Konservativ tenketank

En god indikasjon er det politiske handlingsprosjektet til The Heritage Foundation, ved navn «Mandate for Leadership», eller «mandat for lederskap» på norsk, ofte referert til som «Prosjekt 2025». The Heritage Foundation er en politisk paraplyorganisasjon for konservative tenketanker i USA.

Dokumentet kan leses i sin helhet her.

Så langt har den amerikanske presidenten gjennomført over 80 av de 295 formulerte målene så langt, med tre år og elleve måneder igjen av sitt presidentskap.

– Det som plager meg mest, er den eksplisitte ekstremismen. Vi har aldri før sett dem snakke med slik overlegen klarhet om å kvele demokratiet vårt. De som sier dette, er helt i den innerste kretsen av Donald Trumps politiske verdenssyn.

Det sa Jared Huffman, amerikansk demokratisk kongressmann fra California, til Hallie Jackson i en TV-sending på NBC News i fjor sommer, om prosjektet.

Donald Trump benektet under valgkampen i fjor noen kjennskap til prosjektet.

Men i ettertid har han ansatt flere personer tilknyttet prosjektet. En av dem er Russell Vought, som for tiden jobber som sjef for personal- og budsjettkontoret ved Det hvite hus. JD Vance, Trumps visepresident, har også skrevet forordet i boka til Kevin Roberts, som leder The Heritage Foundation, ifølge The Guardian.

Sjef for personal- og budsjettkontoret ved det Hvite Hus og delforfatter av dokumentet Mandate for Leadership, Russell Vought. (JEMAL COUNTESS/AFP)





Dokumentet «Mandate for Leadership», som er på nesten 900 sider, har en rekke ideer og tanker om hva som feiler dagens USA.

Institusjoner som den amerikanske hæren hevdes det at må renses for marxistisk propaganda.

Det ønskes å kutte ytterligere i skatter. Under Trumps forrige presidentperiode ble det gjennomført massive skattekutt. Dette førte blant annet til at amerikanske milliardærer betalte mindre i skatt enn middelklassen i landet. Dette skrev blant andre The Guardian. Her er ikke Trump alene. Demokratene har også tidligere kuttet i toppskattene til store selskaper, og tillatt selskapene å oppbevare formuene sine utenlands, slik at de ikke skulle bli rammet av amerikansk skattelovgivning.

Dokumentet går også hardt ut mot byråkratiet og statsapparatet, hvor de beskriver hvordan venstresiden har forsøkt å gjøre statsapparatet politisk nøytralt ved å ansette eksperter de mener det er altfor vanskelig å bli kvitt, og foretrekker politisk utvalgte offentlige ansatte. Daniel Fried, tidligere amerikansk ambassadør til Polen, sa til The Guardian at det er normalt for nye administrasjoner å bytte ut ansatte, men at skalaen prosjektet skisserer ikke ligner noe annet tidligere gjort.

Videre ønsker forfatterne bak prosjektet at USA skal iverksette en dramatisk atomvåpenopprusting, i møte med Kinas oppbygging de siste årene, stikk i strid med FNs mål.

Internasjonal våpenkontroll skal kun fremme USA og dets alliertes interesser og sees ikke på som et mål i seg selv.

Kutte støtte til fornybar energi, og stanse «krigen mot olje og gass», som allerede mottar enorme statssubsidier i USA. Videre hevder tenketanken at klimaendringer har ingenting med økende fattigdom i verden å gjøre.

Avvikle utdanningsdepartementet, et punkt som beskrives som «kritisk viktig» for den neste styrende administrasjon.

Det hevdes at overdødeligheten i pandemien kom av nedstenging og oppsigelser, og ikke av viruset selv.

Vance CPAC USAs visepresident JD Vance har skrevet forordet i boka til lederen av The Heritage Foundation, Kevin Roberts. (Jose Luis Magana/AP)

– Ekstremt urovekkende

Eirik Løkke, USA-ekspert ved tenketanken Civita, mener Trumps planer for USA er ekstremt urovekkende.

– Det viktigste og mest interessante er hvordan de ønsker å erstatte byråkratiet med lojalister for presidenten, mer enn det man forbinder med et tradisjonelt byråkrati. Det skal sies at mye av det eksisterende byråkratiet i for eksempel Washington D.C. lener seg veldig demokratisk, og de konservative føler kanskje at de vanner ut politikken de ønsker å gjennomføre. Men måten de går fram på nå, med hele DOGE-prosjektet til Elon Musk, er ekstremt urovekkende, sier Løkke.

DOGE, en forkortelse av Department of Government Efficiency, ledes av Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk, som også er verdens rikeste mann. Flere søksmål er gjort mot DOGE, hvis juridiske lovlighet ikke er gjort helt klart enda.

Trump-administrasjonen mener det føderale budsjettet har vokst seg altfor stort, og ønsker å kutte finansieringen i de fleste ledd.

Løkke er mest bekymret over politiseringen av justisdepartementet.

– Også det faktum at man skal gjøre justisdepartementet mindre uavhengig, og at justisministeren skal fungere som et verktøy for presidenten er jeg bekymret over. Siden Nixon og Watergate-skandalen har justisdepartementet vært relativt uavhengig av administrasjonene generelt. Jeg traff noen av folkene bak Prosjekt 2025 i fjor, og de viste til John F. Kennedy, tidligere president, da han ansatte sin bror som justisminister. Men igjen, det er urovekkende om justisministeren kun blir et slags verktøy for presidenten, mener Løkke.

Eirik Løkke, USA-ekspert ved tenketanken Civita, er mest bekymret for endringene ved det amerikanske justisdepartementet. (CF-WESENBERG)

Enorme bistandskutt

De største kuttene så langt er blitt gjort i USAid, som er USAs statlige bistandsorganisasjon. Organisasjonen forvalter årlig nærmere 40 milliarder dollar, som tilsvarer nesten 445 milliarder norske kroner, ifølge BBC.

– Selv om amerikanerne ikke har en gedigen bistandsgrad, så blir det likevel enormt da budsjettet deres er så stort som det er. De står for enorme mengder bistand. Dette har direkte og umiddelbar effekt for veldig mange mennesker rundt om i verden. Det er åpenbart at det har direkte konsekvens for veldig mange fattige rundt om. Tilliten til byråkratiet kan også svekkes, sier Løkke.

Han tror Prosjekt 2025 er en god indikasjon på hva Trump videre ønsker å foreta seg.

– Det er sannsynlig at flere av punktene tegner et bilde av hva de ønsker å gjøre. Men det blir nok noe vanskeligere å få til fremover. Det skyldes at man har større politisk kapital helt i begynnelsen. Det avhenger også veldig av hvordan utfallet i mellomvalgene til neste år blir, mener Løkke.

– Trump påsto jo under valget at han ikke kjente til Prosjekt 2025. Var dette løgn?

– Ja. Det var veldig lite troverdig. Flere fra administrasjonen hans har vært involvert i prosjektet, sier Løkke.

Hva er gjennomført?

Som nevnt skal også normalt sett lover og lovforslag gjennom både den amerikanske kongressen og senatet før de blir satt ut i praksis. Til tross for at republikanerne har majoritet i både kongress og senat, har presidenten så langt gjennomført det meste av sin politikk ved hjelp av presidentordrer. En presidentordre går langt raskere, men kan utfordres i rettsvesenet i etterkant.

Under følger en liste av noe av Trumps utførte politikk så langt, som har blitt forespeilet i Prosjekt 2025.

Merk: Det er ikke gitt at samtlige presidentordrer står seg i retten. Enkelte av punktene er også rettsavgjørelser, som har blitt understreket av Trump-administrasjonen. Enkelte av punktene er også konsekvenser at Trumps politikk, og ikke eksplisitte ordrer.

Forsvarsdepartementet

Gi militære tjenestemedlemmer som ble sparket på grunn av at de nektet å overholde COVID-19-vaksinereglementet under pandemien tilbake jobben. Kilde: Det hvite hus.

Legge ned kontorene for integrering og mangfold i forsvarsavdelingen og militæret. Kilde: NPR.

Utplassering av aktivt personell i militæret og nasjonalgarden til grensen mot Mexico. Kilde: US Department of Defense.

Be militæret hjelpe til med å bygge grensemur. Kilde: AP News.

Forby enhver finansiering av behandling for kjønnsdysfori for militære medlemmer. Kilde: ABC News.

Kutte finansiering av tverrstatlig reise for aborter innad i militæret. Kilde: NBC News.

Utdanningsdepartementet

Energidepartementet

Helsedepartementet

Reversere lovmessige hindringer som vernet mot diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet. Kilde: Det hvite hus.

Håndheve Hyde-loven (Å forby føderal finansiering av abort, informasjon om abort, journ.anm.). Kilde: Det hvite hus.

Reversere forbud mot diskriminering i helsevesenet basert på om man er gravid eller ikke. Kilde: National Health Law Program

Departementet for innenrikssikkerhet

Justisdepartementet

Etterspørre dødsstraff i enhver straffesak det er lov å gjøre det. Kilde: Det hvite hus.

Unngå å straffeforfølge de som blokkerer inngangene til abort- og graviditetssentre. Kilde: CBS News.

Fryse all juridisk arbeid for sivile rettigheter. Kilde: NBC News.

Instruks til statsadvokatene om at saker som involverer manglende oppholdstillatelse skal prioriteres. Kilde: Immigration Policy Tracking Project.

Sørge for at «rettmessige skritt» er tatt i forbindelse med såkalte «trygg havn»-byer (I slike byer i USA gjennomfører ikke politiet aktivt etterforskning på mistanke om manglende lovlig opphold i landet, journ.anm.). Kilde: Det hvite hus.

Forhindre myndighetene fra å bekjempe falsk informasjon eller desinformasjon. Kilde: Det hvite hus.

Arbeidsdepartementet

Trekke tilbake Bidens presidentordre nummer 11246: En ordre om diskriminering i arbeidslivet. Kilde: Det hvite hus.

Avvikle all instruks om inkludering og mangfold i arbeidslivspolitikken. Kilde: Det hvite hus.

Myndighetsinstruks om at lovpålagt overtidstillegg ikke skal følges opp. Kilde: Reuters.

Sette inn ny ledelse i kommisjonen for likhet i ansettelser og det nasjonale arbeidstilsynet. Kilde: National Labor Relations Board.

Utenriksdepartementet

Full stans av både ansettelser i forbindelse med, og finansiering av, bistandsprosjekter globalt. Kilde: NBC News.

Full stans i finansiering av Verdens helseorganisasjon. Kilde: Det hvite hus.

USAs uttrekning fra FNs menneskerettighetsråd. Kilde: Politico.

Full stans i finansiering av UNRWA. Kilde: Reuters.

Full stans i visumutstedelser til land som ikke tar tilbake innvandrere uten oppholdstillatelse. Kilde: Det hvite hus.

Stanse flyktningprogrammets myndighet til å slippe inn innvandrere til USA. Kilde: Det hvite hus.

Forby finansiering av hjelpegrupper som informerer befolkningen om abortmuligheter. Kilde: Det hvite hus.

Forby amerikanske ambassader å flagge med regnbueflagg. Kilde: New York Times.

Innenriksdepartementet

Trekke tilbake regelverk angående rovdyrkontroll og bjørnelokking. Kilde: Det hvite hus.

Trekke tilbake en presidentordre av Joe Biden som prioriterer klimahensyn i innenriksdepartementet. Kilde: Det hvite hus.

Skattedepartementet

Lukke dørene til skattedepartementets likestillingspolicy. Kilde: Det hvite hus.

Trekke tilbake USA fra FNs klimapanel. Kilde: Det hvite hus.

Ignorere alle tidligere instrukser om miljøhensyn i Skattedepartementet. Kilde: Det hvite hus.

Transportdepartementet

Redusere alle krav til drivstoffeffektivitet. Kilde: AP News.

Miljødepartementet

Etterretningstjenesten

Forenkle prosessen for å bli sikkerhetsklarert av myndighetene. Kilde: CNN.

Trekke tilbake sikkerhetsklareringen til individer som lekker informasjon. Kilde: Det hvite hus.

Personaltjenestene

Full rekrutteringsstopp i etterretningstjenesten. Kilde: Det hvite hus.

Forenkle prosessen for å gi sparken til offentlige ansatte. Kilde: Det hvite hus.

Verdipapir- og børsmyndigheten

Trekke tilbake verdipapir- og børsmyndighetens klimahensyn. Kilde: U.S. Securities and Exchange Commission.

USAid

Eliminere budsjettet til USAid. Kilde: NPR.

Kvitte seg med likestillingssjefen i USAid. Kilde: Devex.

Forby USAid fra å finansiere programmer som omhandler graviditet, abort og likestilling. Kilde: NPR.

Det hvite hus

Foreta en reguleringsanalyse av ORIA (effektiviseringsorganet med myndighet i lov i USA), og dets tilknytning til foretak som avhenger av deres godkjenning økonomisk. Kilde: Det hvite hus.

Legge ned kontoret for nasjonal klimapolitikk (Tilbaketrekning av Bidens presidentordre nr. 14008). Kilde: Det hvite hus.

Legge ned rådet for kjønnslikestilling i Det hvite hus. Kilde: Det hvite hus.

Kutte alt samarbeid med organisasjoner som regjeringen definerer som «woke» Kilde: Det hvite hus.

Gi politisk utvalgte personer myndigheten til å autorisere finansieringen av hva de måtte ønske. Kilde: NPR.

Erstatte alle ansatte ved det nasjonale sikkerhetsråd med presidentens egne utvalgte medlemmer. Kilde: Washington Post.

Gi Det hvite hus’ egne personalkontor myndighet til å utføre sine egne sikkerhetsklareringer (dette har tidligere blitt utført av FBI, journ.anm.). Kilde: CNN.

