Trump til Macron: Europa kan stå for sikkerhetsgarantiene til Ukraina

I møtet med Frankrikes president Emmanuel Macron sa Trump at det er Europa som må håndheve sikkerhetsgarantier for Ukraina, men at Russlands president Vladimir Putin «vil akseptere europeiske fredsstyrker» på ukrainsk jord.

Macron sa at Europa var klar for å øke satsingen på forsvar og villig til å sende fredsstyrker til Ukraina. Han sa samtidig at han håpet USA ville være «sterkt involvert» i å sikre freden.

I tillegg understrekte Macron at Ukraina må være involvert i fredssamtaler mellom USA og Russland.

Trump hevder at Ukraina-krigen kan være over «om kun noen uker».

