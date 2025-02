Støre om sikkerhetsgarantier til Ukraina: – Det krever at USA er inne

– Europeiske sikkerhetsgarantier vil i første omgang handle om å holde Ukraina flytende i sitt selvforsvar, sier Støre (Ap) i Dagsnytt18 på NRK.

Han er mandag i Ukraina i forbindelse med markeringen av treårsdagen for Russlands fullskalainvasjon.

Støre sier at det er behov for at USA er med på en sikkerhetsavtale om Ukraina.

– For sikkerhetsgarantier som skal hindre at det blir en ny krig om noen måneder eller år, det krever etter min mening at USA er inne på en eller annen måte. Derfor må vi klare å få amerikanerne til å skjønne at dette også handler om Amerikas sikkerhet. Det er ikke et fremmed element for dem. Her er Nord-Korea, Iran og Kina inne, så løsningen på Ukrainas veldig vanskelige situasjon bør Amerika se sin interesse i, sier Støre, og fortsetter:

– Det er noe vi må jobbe for fremover slik at det både blir europeiske sikkerhetsgarantier, men også med en ganske tydelig amerikansk dimensjon i det.

