Støre: Europa må samordne seg bedre før fredsforhandlinger

Støre en av 13 regjeringssjefer som mandag er i Ukraina for å markere støtte til Ukraina på treårsdagen for den russiske invasjonen. Samtidig er den norske statsministeren også tydelig på at Europa må samordne seg bedre i forkant av forhandlingene om en slutt på krigen.

– Vi hadde to møterunder i Paris i forrige uke, og vi har nå veldig tett kontakt med Frankrike og Storbritannias ledere, som er på vei til Washington. Jeg har egne avtaler her om samtale med EU.-kommisjonens president for å se hvordan Norge og Storbritannia samordner sin innsats, sa Støre da han møtte pressen mandag morgen.

Norge kommer til Ukraina med løfter om økt økonomisk og militær støtte. Han vil ikke spekulere USAs rolle i den aktive situasjonen hvor krigen raser i Ukraina.

– Jeg tror ikke vi har hørt det siste fra USA. Vi er i den femte uka med ny administrasjon, så nå får vi se hvordan de stokker beina i dialogen med Russland. Og vi må jobbe inn mot USA for å formidle hvorfor dette også berører europeisk sikkerhet, sa Støre.

