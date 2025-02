Statsminister Jonas Gahr Støre er i Ukraina: – Norge er rede til å gi mer

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Jeg kommer til å si at Norge er rede til å gi mer, sier Støre til NTB om bord på nattoget som har tatt ham fra den polske grensen og gjennom det krigsherjede landet til Kyiv.

Norge har forpliktet seg til å gi 155 milliarder kroner i støtte til Ukraina over åtte år, men nå åpner Støre for å gi mer.

– Men det må være godt samordnet. Derfor er det bra å være her med nordiske, baltiske og europeiske ledere, sier Støre.

En rekke statsledere har reist til Kyiv for å være med på en rekke markeringer av treårsdagen, inkludert ledere fra Norden og Baltikum.

– Jeg tror det blir sterkt å komme til en by som har levd over 1000 dager med krig. Et land som har flyalarm over hele landet, hver eneste dag. Det kommer droner med og uten eksplosiver. Glidebomber, eksplosiver, missiler, som ødelegger. Det gjør veldig innrykk, sier Støre.

Han ønsker å anerkjenne viljen det ukrainske folket har vist til å forsvare landet.

– Det er også viktig for vår sikkerhet, slår han fast.

– Det er en tid for å komme å gi uttrykk for støtte til Ukraina.

– Må være en varig fredsløsning

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er for tiden under press.

USAs president Donald Trump har den siste uken kommet med flere anklager mot ham, samtidig som han har satt i gang fredssamtaler som foreløpig kun inkluderer USA og Russland. Trump har sagt at han tror en fred kan komme veldig snart.

På toget inn til Kyiv er Støre ikke like sikker.

– Det er ingen som ikke ønsker fred veldig snart. Men det må jo være en fred som holder, sier han til NTB.

Statsministeren er opptatt av at en fredsløsning må innebære sikkerhetsgarantier, hvor Ukraina kan være trygg på at Russland ikke angriper igjen.

– En våpenhvile uten sikkerhetsgarantier sender et signal til Ukraina om at det er noe midlertidig, som kan komme i spill igjen.

Mener Europa må enes

Europeiske ledere har vært i en slags kriseberedskap den siste tiden, etter flere nye vendinger fra USA. De jobber hardt for at Europa og Ukraina skal involveres i en mulig fredsprosess.

– Det er startet møter mellom Russland og USA, men skal dette ende opp noe som er bærekraftig, som ukrainerne kan leve med, og som også Europa kan leve med, er det viktig at Europa kan enes om noen nøkkelposisjoner, sier Støre.

Det er ikke bare enkelt, innrømmer Støre.

– Jeg har vært opptatt av at noen må sette seg ned og skrive dette ned, få det formalisert på et papir i form av europeiske posisjoner som kan spilles inn i denne prosessen.

Han mener Europa må gjøre seg «respektert og fortjent» til en plass ved forhandlingsbordet.

– Her tror jeg ikke at amerikanerne stopper opp og venter på en uavklart europeisk diskusjon. Det må være substans og innhold i det.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på toget fra Polen til Kyiv før toppmøtet med europeiske ledere. (Javad Parsa/NTB)

Ny stil i USA

Støre sier at det fortsatt tar tid å venne seg til måten den nye amerikanske administrasjonen kommuniserer på.

– Det kan komme nye utspill, og en justering, og man kan trekke noe tilbake, sier han.

– Det må vi avvente rett og slett.

Men én ting er han sikker på:

– Det er ikke tvil om at Europa kommer til å måtte ta en viktig del av stabiliseringen og sikringen av Ukraina etter den krigen.

