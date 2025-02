Ny virkelighet i Tyskland: – Nå gjentar historien seg

BONN (Dagsavisen): Dana Khtoum, 26, står utenfor teateret Bonn – den tyske byen hvor Ludwig van Beethoven ble født – sammen med en venn. Valget er over. Nå har de pyntet seg for å gå på en klassisk konsert.

– Min venn har røtter i Tyrkia, sier Dana Khtoum og peker på kvinnen ved siden av seg.

– Kjenner du til tyrkernes historie i Tyskland? Tyskland hadde ikke vært noe uten tyrkerne.

For Dana Khtoum var det viktig å stemme mot ytre høyre-partiet AfD i valget søndag. (Linnea Fehrm/Dagsavisen)

Vi snakker en stund om Tysklands tyrkiske befolkning, hvor mange kom til landet under arbeidskraftsmangelen på 1960-tallet og senere startet egne bedrifter. Vi snakker om döner-kebab, ifølge enkelte undersøkelser Tysklands mest populære matrett, som sies å ha blitt utviklet av tyrkiske innvandrere i Berlin på 1970-tallet.

Dana Khtoum, hvis foreldre kommer fra Jordan, sier at den viktigste saken for henne i valget var å stemme mot ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

– Greia er at Tyskland er kjent for sin historie med andre verdenskrig. Og nå gjentar historien seg, sier hun.

På gågata er det fortsatt graffiti fra en AfD-demonstrasjon dagen før.

Partileder Friedrich Merz i kristenkonservative CDU har erklært seier i søndagens tyske valg. Merz’ CDU, sammen med søsterpartiet CSU, fikk 28,6 prosent av stemmene. Bak fulgte Alternativ for Tyskland (AfD), som gjorde sitt beste valg noensinne.

Med 20,8 prosent av stemmene fikk AfD det beste resultatet for et ytre høyre-parti i Tyskland siden andre verdenskrig.

Partileder Friedrich Merz i CDU har bekreftet at partiet hans, og søsterpartiet CSU, vil gå i regjeringsforhandlinger med sosialdemokratene i SPD. og søsterpartiet CSU Christian Democratic Union (CDU) party leader Friedrich Merz attends a press conference following the German general election in Berlin, Germany, February 24, 2025. REUTERS/Liesa Johannssen (Liesa Johannssen, Liesa Johannssen/Reuters)

Mistenkt for høyreekstremisme

– Vi har oppnådd et historisk valgresultat. Vi har aldri vært så sterke i Forbundsdagen, sa Alice Weidel, partileder i AfD, på partiets valgvake.

Alternativ for Tyskland, eller Alternative für Deutschland (AfD), er et ytre høyre-parti som har gjort innvandringsmotstand til sitt hovedfokus og tatt til orde for masseutvisninger. Partiet støtter også å forlate euroen og stoppe klimatiltak.

AfD har skapt stor kontrovers, spesielt på grunn av uttalelser fra enkelte ledere som har blitt anklaget for å gjenta nazistisk retorikk. Blant disse er Europaparlamentets medlem Maximilian Krah, som i fjor uttalte at ikke alle nazistiske paramilitære var «automatisk kriminelle». AfD-politikeren Björn Höcke har blitt bøtelagt flere ganger for å bruke nazistiske slagord.

Fakta om AfD

Alternativ for Tyskland (AfD) er et politisk parti på den ytre høyresiden i Tyskland.

Partiet ble stiftet i 2013.

Partiledere er Alice Weidel og Tino Chrupalla. Weidel er partiets statsministerkandidat i valget i 2025.

AfD har siden 2021 vært overvåket av den tyske sikkerhetstjenesten BfV, som mistenker partiet for høyreekstremisme.

AfD har gjort det bra på meningsmålingene den siste tiden, men det er ingen av de øvrige partiene som ønsker å samarbeide med dem. I slutten av januar allierte imidlertid konservative CDU/CSU seg med dem for å få støtte til et forslag om å begrense innvandringen.

Partiet har fått flere støtteerklæringer fra milliardær og Donald Trump-samarbeidspartner Elon Musk i valgkampen. USAs visepresident J.D. Vance har bedt de andre tyske partiene slutte å isolere AfD.

Kilde: NTB / Store norske leksikon

– Vet ikke så mye om politikk

Noen kvartaler fra teateret sitter Vanessa, 36 år, på en benk med sine to små barn.

– Jeg kan ikke så mye om politikk, sier hun. Men den viktigste saken for meg var vel … pedofile.

– Pedofile?

Hun stirrer på meg.

– Ja. Har du ikke hørt? Antallet pedofile har økt dramatisk.

Vanessa viser til at politiet i fjor rapporterte en betydelig økning i saker om seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Nyheten fikk stor spredning, delvis på grunn av informasjon som ble delt på sosiale medier, med et bilde av et barn med det tyske flagget og teksten: «Tysklands parlament har offisielt stemt for å avkriminalisere besittelse av barnepornografi.»

Dette stemte ikke. I virkeligheten vedtok parlamentet å redusere de minimale fengselsstraffene for besittelse, distribusjon eller anskaffelse av slikt materiale.

– Men som sagt, jeg vet ikke så mye om politikk. Min mann er mer interessert, sier Vanessa, og roper på sin ektemann som nærmer seg med tre pizzaesker.

– 84 prosent tysk

– Jeg stemte på AfD, sier han.

Han mener at innvandrere begår for mange forbrytelser. Han viser til en rekke voldshandlinger utført av asylsøkere i Tyskland nylig, inkludert et angrep i München hvor en 24-årig asylsøker fra Afghanistan kjørte inn i en folkemengde. To personer døde og ytterligere 40 ble skadd. Politiet undersøker om terror var motiv for handlingen.

– Jeg kommer selv fra Afghanistan. Jeg kom hit i 1994. Jeg vil si at jeg er … 84 prosent tysk.

Han ler og nikker mot datteren sin, som ligger i barnevognen.

– Hun er heltysk, sier han.

– Dagens generasjon afghanere, de er …

Mannen snurrer fingeren ved tinningen.

Halleluja, sukker han når han hører at jeg kommer fra Skandinavia. Han håper at vi i Norden «sender tilbake alle de unge afghanerne som har kommet dit». De er ikke som hans generasjon afghanere, som jobber og gjør seg fortjent til det de har, mener han.

I en fersk studie skriver den anerkjente tyske forskningsinstitusjonen Ifo Institute at det ikke er noen korrelasjon mellom økt migrasjon og økning i kriminalitet i Tyskland, tross den politiske debatten, ifølge den tyske kringkasteren DW. De skriver at det at innvandrere er overrepresentert i kriminalstatisitikken ikke har noe med hvor de kommer fra å gjøre, men at migranter har en tendens til å bosette seg i mer urbane områder. Det er områder med generelt høyere andel kriminalitet, skriver DW.

Musk-støtte: – Min mann!

– Elon Musk!

Han slår seg på brystet.

– Han er min mann!

Elon Musk, verdens rikeste milliardær, har gjentatte ganger promotert AfD på sin X-konto. «Bare @AfD kan redde Tyskland,» skrev Musk på X i fjor. Han deltok også på et virtuelt rally for partiet i januar, hvor han uttalte at «sivilisasjonens framtid kan stå på spill i dette valget.» Musk sa at det er «bra å være stolt av tysk kultur og tyske verdier, og ikke miste dem i et multikulturelt samfunn som utvanner alt.» Han la til at Tyskland legger «for mye vekt på fortidens skyld,» noe som ble tolket som en referanse til landets nazistiske fortid.

Elon Musk deltok digitalt på et AfD-møte i januar i år. (Karina Hessland/Reuters)

Musk er ikke den eneste amerikaneren som har engasjert seg i Tysklands valg. Tidligere denne måneden møtte den amerikanske visepresidenten J.D Vance AfD-leder Alice Weidel i München, og han kritiserte europeiske ledere for å nekte å samarbeide med ytterliggående høyrepartier.

– Seriøst, sier Vanessas make.

– Vi visste at AfD ikke ville vinne valget. Men vi trenger en kraft som balanserer de andre partiene. Derfor stemte jeg på dem. Vi trenger noen som kjemper mot kriminalitet, mot de høye skattene, mot TV-lisensen. Alle disse menneskene som ikke vil jobbe og bare lever av skattepengene våre.

– De andre partiene gir løfter som de ikke holder.

Mannen vil ikke ha etternavnet sitt på trykk. Mediene eies av partiene, hevder han.

– Hvis man snakker positivt om AfD i mediene, så vinkles det slik at A blir til B. Men du kan få mitt fornavn. Og første bokstav i etternavnet. Milad K.

Spiller på folks misnøye

Foruten migrasjon har økonomi vært en hovedsak i søndagens valg.

På en benk sitter Sylvester Rosanwo, en pensjonert 76 år gammel tidligere næringslivsmann.

– AfD spiller på folks misnøye med økonomien. Men de har ingen motforslag. Alt de gjør er å si «vi er imot, vi er imot, vi er imot.» Hvis du er imot noe, kom med et alternativ. La oss diskutere det. Men de har ingenting. Likevel er det mange som bare stemmer fordi de er imot noe. Ja, og hva så? Hva har du? Hva er alternativet ditt?

AfD spiller på folks misnøye med økonomien, sier Sylvester Rosanwo. (Linnea Fehrm/Dagsavisen)

Han, som kom til Tyskland fra Nigeria som 19-åring, sier at han etter valget har tenkt mye på sine barnebarn. Hva skal skje med dem? Han sier at han er redd for deres framtid i et Tyskland med stadig sterkere fremmedfiendtlige strømninger.

– Og når jeg ser folk som Elon Musk og andre prøve å påvirke folk til å stemme på AfD, skremmer det meg. Han bryr seg ikke om oss tyskere. Han har bare sine egne personlige interesser. Europa holder på å bli som Trumps USA.

Fakta om det tyske valgresultatet

Oppslutning:

CDU/CSU – 28,52 (4,32)

AfD – 20,8 (10,4)

SPD – 16,41 (-9,29)

Grüne – 11,61 (-3,09)

Linke – 8,77 (3,87)

BSW – 4,97 (nytt parti)

FDP – 4,33 (-7,07)

Andre – 4,59 (-4,11)

Mandatfordeling:

CDU/CSU – 208 (11)

AfD – 152 (69)

SPD – 120 (-86)

Grüne – 85 (-33)

Linke – 64 (25)

SSW (minoritetsparti for Sør-Schleswig) – 1 (0)

FDP – 0 (-91)

BSW – 0 (nytt parti)

Kilde: Tagesschau.de

