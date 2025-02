Nordisk-baltiske land: – Øk støtten til Ukraina

Av Bibiana Piene/NTB

EU-landenes utenriksministre kom mandag sammen i Brussel, på treårsdagen for invasjonen i Ukraina.

Øverst på dagsordenen troner hva EU skal gjøre videre for det krigsherjede landet.

På bordet ligger et omfattende forslag fra EUs utenrikssjef Kaja Kallas om mer våpenstøtte til Ukraina. I forkant av utenriksministermøtet har summer på opp mot 20 milliarder euro blitt nevnt.

Bakteppet er frykten for at USA ikke lenger er til å stole på når det gjelder støtten til Ukraina.

Vil sette press

De nordisk-baltiske landene møtte pressen i samlet tropp på vei inn til utenriksministermøtet.

De vil markere hva Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia og Litauen, sammen med Nato-kollegene Island og Norge, til nå har gjort for Ukraina.

Nå vil de sette press på de andre EU-landene.

– Til sammen er vi den nest største militære giveren til Ukraina, bare USA er større. Det er på tide å øke på nå, sier Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

Utenriksministermøtet ble innledet med ett minutts stillhet for de falne i Ukraina. Dernest ble en 16. sanksjonspakke banket igjennom.

Må kunne si nei til «dårlig deal»

De nordisk-baltiske ministrene understreker også viktigheten av at Ukraina ikke holdes utenfor forhandlingene om landets framtid. Også Europa må med.

– Det kan ikke skje noe for Ukraina uten Ukraina. Dette handler om Europas sikkerhet, og da må også Europa være med, sier Sveriges Maria Malmer Stenergard.

Hun peker på Ukraina må bli så sterkt at de kan si nei til en «dårlig deal».

– For at dette skal skje, må vi øke den militære støtten nå, ikke om seks måneder eller et år, framholder Stenergard, som synes det er «litt rart» at åtte små land står for den nest største bidraget til Ukraina.

– Det innebærer at mye mer kan gjøres, slår hun fast.

– Fred først

USA har også bedt de europeiske landene rapportere om i hvilken grad de kan bidra til en fredsbevarende styrke til Ukraina.

– Diskusjonene om hva sikkerhetsgarantiene må være, er i gang, sier EUs utenrikssjef.

Men det er for tidlig å gi en endelig beskjed, framholder Kallas.

– Først må det være fred. Så lenge det ikke er fred, kan vi ikke sende en fredsstyrke, sier hun.

Internt i Europa har det hittil vært strid om saken. Land som Storbritannia, Sverige og Nederland har åpnet for å sende soldater, men Tyskland så langt har blankt avvist forslaget.

Det kan imidlertid endre seg med en ny statsminister, Friedrich Merz, i førersetet.

