Merz: – Trump bryr seg ikke om Europas skjebne

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si noe sånt i et TV-program, men etter Donald Trumps uttalelser forrige uke er det tydelig at hans regjering ikke bryr seg noe særlig om Europas skjebne, sier Merz til kringkasteren ARD ifølge Reuters.

I forrige uke sa den amerikanske presidenten at Europa i større grad må ta ansvar for egen sikkerhet og støtte seg mindre på USA. I tillegg kunngjorde han samtaler med Russland om krigen i Ukraina uten europeisk deltakelse.

Lederen for de konservative kristendemokratene sa også at han er nysgjerrig på om «vi fortsatt snakket om Nato i sin nåværende form» på det kommende toppmøtet i alliansen, som skal holdes i juni.

– Eller vil vi snakke om hvorvidt vi må etablere uavhengig europeisk forsvarskapasitet mye raskere.

Fredag sa Merz til kringkasteren ZDF at Tyskland må venne seg til muligheten for at Trump ikke betingelsesløst vil holde seg til Natos gjensidige forsvarsforpliktelse.

