Merz inviterte Netanyahu til Tyskland – tross ICC-arrestordre

– Statsminister Netanyahu hadde en varm samtale med Merz i går kveld og gratulerte ham med seieren, heter det i en uttalelse fra Netanyahus kontor.

– Merz takket statsministeren for samtalen og sa han skulle invitere Netanyahu for et formelt besøk til Tyskland, heter det videre.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt en arrestordre på Netanyahu knyttet til Israels krigføring på Gazastripen, men mandag bekrefter Merz at han har snakket med Netanyahu og sier at han kan besøke Tyskland.

– Jeg har forsikret ham om at vi skal finne måter slik at han kan besøke og forlate Tyskland uten å bli pågrepet, sier Merz.

– Skal finne måter

Netanyahu anklages for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han har selv avvist anklagene og kalt ICCs avgjørelse for antisemittisk.

Merz, som søndag gikk seirende ut av det tyske valget og dermed trolig blir ny statsminister, har tidligere sagt til den tyske, jødiske avisen Jüdische Allgemeine at han ønsket å invitere Netanyahu dersom han vant.

– Under mitt lederskap står den israelske statsministeren fritt til å reise til Tyskland. Jeg skal finne måter å gjøre dette mulig på, sa han til avisen.

Vil trosse ICC-forpliktelser

Tyskland er en såkalt statspart i ICC og er dermed forpliktet til å pågripe Netanyahu dersom anledningen byr seg. Flere andre ICC-land, deriblant Italia og Polen, har imidlertid sagt at de ikke kommer til å pågripe den israelske statsministeren.

– Jeg synes det er helt absurd at en israelsk statsminister ikke kan besøke Forbundsrepublikken Tyskland, sier Merz mandag.

Også USA, som ikke er en del av ICC, har sagt at de ikke vil pågripe Netanyahu.