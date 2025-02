Flyalarm i Kyiv under storstilt seremoni med flere statsledere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NTBs reporter på stedet melder at flyalarmen gikk av noen minutter etter klokken 10, bare minutter etter at president Volodymyr Zelenskyj hadde tatt imot statslederne i en seremoni på et hotell i Kyiv.

Blant statslederne som er på plass, er Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er ikke meldt om angrep i byen. Det ukrainske luftforsvaret opplyser at de aktiverte alarmen i hele landet på grunn av et potensielt russisk angrep.

I tillegg til Støre, er også ledere fra Sverige, Danmark, Finland og Canada på plass. Også EU-president Antonio Costa og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er i Kyiv.

Natt til mandag sendte Russland 185 droner mot Ukraina, ifølge det ukrainske luftforsvaret. 113 av disse ble skutt ned, mens 71 forsvant eller å ha blitt jammet, hevder forsvaret.