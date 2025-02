Flyalarmen går i Kyiv for andre gang under regjeringssjefenes besøk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder NTBs reporter i Kyiv.

Det ukrainske luftforsvaret melder på Telegram mandag kveld at det er registrert iranskproduserte Shahed-droner på vei mot hovedstaden og en rekke andre områder i landet.

Like etter klokken 10 mandag formiddag gikk det også en flyalarm i den ukrainske hovedstaden, bare minutter etter at president Volodymyr Zelenskyj hadde tatt imot en rekke stats- og regjeringssjefer i en seremoni på et hotell i Kyiv.

Blant regjeringssjefene som er på plass i Ukraina, er Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det ble ikke meldt om angrep i byen i forbindelse med flyalarmen mandag formiddag. Det ukrainske luftforsvaret opplyste at de aktiverte alarmen i hele landet på grunn av et potensielt russisk angrep.

