Ett av fem barn i Ukraina har mistet noen: – Situasjonen grusom

– Barn er helt avhengige av voksne som kan ta hånd om dem. 16 barn har mistet livet i uka i Ukraina. Det å være barn i krig er ekstremt sårbart.

Det Sier Maria Greenberg Bergheim, generalsekretær i UNICEF Norge.

UNICEF har sluppet en ny rapport som viser at ett av fem barn har mistet noen som står dem nær.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Rapporten beskriver hvordan 14,6 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp i Ukraina. 2,9 millioner av dem er barn.

Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, har FN verifisert over 2500 skadde eller drepte barn. Det er viktig å merke seg at tallet kun er verifiserte tilfeller, og at det reelle tallet antakeligvis er langt mye høyere.

Bergheim mener situasjonen for barna i Ukraina burde gi de fleste et bedre bilde av hvem krigen faktisk rammer.

– Det påvirker absolutt en hel generasjon. Det mest alvorlige med disse funnene er hvor bredt de treffer. Alle transformasjonsfasene i livet rammes for disse barna. De fra 0–3 år har aldri opplevd noe annet enn krig. De mangler stimuli, god nattesøvn, tilstrekkelig med mat og rent vann og varme. De som er i skolen, blir fratatt undervisning. Veldig mange har også mistet kontakten med venner og bekjente som har dratt på flukt.

– Barn er ofre for krig, selv om de har rett på beskyttelse.

Maria Greenberg Bergheim, generalsekretær i UNICEF Norge. (UNICEF)

Kun essensielle helsetjenester

Tilgang på ting som psykologisk hjelp er også per nå vanskelig i Ukraina.

En rapport fra Verdens helseorganisasjon viser til over 2000 angrep på Ukrainas helsevesen. Det vil si at nesten halvparten av angrepene på helsevesenet rundt om i verden siden 2022 har funnet sted i Ukraina.

– For ukrainerne er hele situasjonen grusom. Det er viktig å huske at dette egentlig har pågått siden 2014, sier Bergheim.

Hun viser til invasjonen av Krim-halvøya og opprør øst i landet, som har pågått siden 2014. Selv om ikke Russland gikk inn med sin regulære hærstyrke andre steder en Krim, har de oppfordret til og støttet krigføring i Donbas-området øst i Ukraina siden 2014.

Hun mener situasjonen i helsevesenet er prekær.

– Alt av helsehjelp fungerer svært dårlig under krig. Det er ikke engang trygt å dra til sykehus enkelte steder. Ting som fysioterapi og psykologhjelp er en kjempeutfordring – barna får ikke tilgang på den hjelpen de trenger per nå.

Ukrainas President, Volodymyr Zelenskyj, under et besøk ved et barnesykehus i fjor sommer. (HANDOUT/AFP)

Millioner uten hjem

Bergheim beskriver hvordan millioner av barn, både internt i Ukraina og i Europa, er i ferd med å vokse opp et annet sted enn det de kaller hjem.

– Det er lett å miste tall som gir perspektiv når det blir så mange som i denne rapporten. Men det som virkelig berører meg er at mer enn 5,1 millioner barn bor et annet sted enn hva de før kalte hjemme. Det er omtrent hele den norske befolkningen, bare at det er barn som har måttet flykte hjemmefra. De tallene bør berøre alle, selv oss som ikke enda har behøvd å reflektere rundt verdien av et hjem.

Hun mener det er viktig å holde seg oppdatert.

– Det viktigste man kan gjøre er å holde seg oppdatert og kildekritisk. Det er utrolig mye propaganda om denne krigen der ute. Det å søke kunnskap og engasjere seg gjennom Å heve stemmen eller delta i demonstrasjoner knyttet til situasjonen for barn i krig er kjempeviktig, og riktig nå.

Herjet skolevesen

Rapporten beskriver videre hvordan 1600 skoler har blitt ødelagt av krigen, og hvordan 40 prosent av alle barn mottar undervisning enten helt eller delvis digitalt.

63 prosent oppgir av de føler seg nervøse opptil en eller flere ganger i uka, i en krig som FNs bistandskoordinator Matthias Schmale har kalt psykologisk terror.

– De siste tre årene, siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina, har befolkningen lidd seg gjennom kontinuerlige angrep, psykologisk terror, fordrivelse og harde kår, sa Schmale før helgen ifølge FN selv.

UNICEFs rapport beskriver hvordan krigen har gjort betydelig skade på unges psykiske velvære. En majoritet av de spurte oppgir at de personlig har sett eller hørt kamper, eller skadde og drepte mennesker.

Hjelp i hele landet trengs fremdeles sårt.

– I UNICEF jobber vi nå i to spor: For det første jobber vi rent nødhjelpsmessig for å sørge for at de barna som nå er i Ukraina tilstrekkelig får dekket sine primærbehov så godt det lar seg gjøre. Dette er vanskelig rent infrastrukturmessig, da det er ikke lett å få hjelpen dit den trengs. For det andre jobber vi i et langtidsperspektiv sammen med myndighetene også, for å få ting som strøm og varme til å være tilgjengelig på lang sikt, men også vann- og avløpsrør og tilgang på aggregater. Det hele vil ta tid, mener Bergheim.

– I tillegg jobber UNICEF med å gi barn og deres omsorgspersoner psykososial støtte der det er mulig. UNICEF tilbyr også barn mellom tre og seks år trygge læringsrom der de møter andre barn for å leke og lære grunnleggende ferdigheter som kan forberede dem på skolestart. UNICEF har også hjemmebesøk til familier med små barn for å gi veiledning om ernæring, vaksinasjon og tidlig utvikling, legger UNICEF til.

– Svært bekymret

Utviklingsminister Åsmund Aukrust sier til Dagsavisen at situasjonen for barn i Ukraina er hjerteskjærende.

– Vi er svært bekymret for konsekvensene av Russlands brutale krigføring i Ukraina, spesielt for sivile og barn, som per definisjon er uskyldige. Det er hjerteskjærende at tusener av ukrainske barn har blitt tvangsdeportert siden Russland startet krigen. Jeg har selv besøkt UNICEF og det ukrainske barneombudet i Kyiv. Beskyttelse av barn er en helt sentral del av Norges humanitære politikk og prioriteres høyt i vår støtte til Ukraina. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og FNs barnefond (UNICEF) gjør en svært viktig innsats for å beskytte sårbare mennesker rammet av krigen, sier Aukrust.

Han sier han skal møte Røde Kors-komiteen og UNICEF mandag for å diskutere blant annen denne tematikken.

Sikkerhetskonferanse i München 2025 Utviklingsminister Åsmund Aukrust, her fra sikkerhetskonferansen som nylig ble avholdt i München. (Javad Parsa/NTB)

– Vi har økt støtten til disse organisasjonenes arbeid i Ukraina med 80 millioner kroner. Midlene går blant annet til arbeidet med forsvunne personer, deporterte barn, sivile fanger og krigsfanger. Det norske Nansen-programmet for Ukraina vil i år være på minst 35 milliarder kroner, og det vil i løpet av våren være kontakt mellom regjeringa og alle partiene på Stortinget om eventuell økning av programmet.

Han påpeker at USAS fulle stans av det amerikanske bistandsorganet USAID har hatt store konsekvenser flere steder i verden, deriblant også i Ukraina. Inntil videre skal stansen vare i 90 dager.

– Situasjonen er uoversiktlig, og det er uklart hva som skjer når gjennomgangen skal være ferdig om ca. to måneder. Vi har nær kontakt med de norske humanitære organisasjonene og jeg møter de største organisasjonene mandag ettermiddag for å diskutere blant annet dette, sier Aukrust.

