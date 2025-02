Etater i USA ber ansatte ikke svare på krav fra Musk

Musk, som er oppnevnt av president Donald Trump til å kutte i pengebruken i offentlig sektor, sa at ansatte som ikke svarer innen fristen ved midnatt mandag, mister jobben.

Gjennom helgen har tjenestemenn forsøkt å fastslå nøyaktig hva slags mandat og fullmakter Musk har, mens forvirringen og kaoset råder både blant ansatte og ledere i offentlig sektor.

Ulike signaler

Noen etater ber de ansatte gjøre som Musk ber om, mens andre steder kommer det motstridende råd. Helsedepartementet har bedt sine 80.000 ansatte svare Musk, men departementets juridiske rådgiver Sean Keveney rådet flere ansatte til ikke å gjøre det.

– Jeg skal være åpen og si at jeg ble personlig fornærmet over å motta en slik epost etter å ha vært på jobb i over 70 timer forrige uke for å fremme administrasjonens prioriteringer, skriver Keveney i en epost nyhetsbyrået AP har sett. Der erkjenner han at det er en utbredt følelse av «usikkerhet og stress» i departementet.

Hundretusener av føderalt ansatte har fått Musks epost der de får rundt to døgn på seg til i praksis å rettferdiggjøre arbeidsforholdet sitt ved å melde inn fem konkrete ting de oppnådde forrige uke.

Skepsis

Den nyutnevnte og Trump-lojale FBI-direktøren Kash Patel har bedt sine folk ignorere Musks epost inntil videre og sier etaten hans – det føderale politiet – vil foreta sin egen evaluering.

Flere folkevalgte stiller spørsmål ved om Musk i det hele tatt har lov til å komme med et slikt krav. For den demokratiske senatoren Chris Van Hollen er det ingen tvil:

– Det han gjør er ulovlig, og vi må stanse denne ulovlige operasjonen, sier han.

Jeg finner ikke en eneste sak om dette i norske medier.

