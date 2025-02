Eide etter Ukraina-resolusjon: – Tydelig signal fra verdenssamfunnet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttalelsen kommer etter at FNs hovedforsamling vedtok en ny Ukraina-resolusjon på treårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. Den var fremmet av Ukraina og en rekke europeiske land, deriblant Norge, ifølge UD.

– Dette er et tydelig signal fra verdenssamfunnet. Nok en gang har mange land i FN samlet seg til forsvar for folkeretten, FN-pakten og en rettferdig og bærekraftig fred for Ukraina, sier Eide mandag kveld.

– Enhver løsning på Russlands ulovlige angrepskrig må være basert på folkeretten. Russland startet denne krigen, vi gjentar vår oppfordring om at de må avslutte den umiddelbart, sier han videre.

93 land stemte ja til resolusjonen, som fordømmer Russlands angrep og okkupasjon. Det er færre enn i tidligere avstemninger om lignende resolusjonsforslag.