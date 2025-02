Artisten Roberta Flack er død, 88 år gammel

I 2022 opplyste hun at hun led av sykdommen ALS og at hun ikke lenger kunne synge.

Ifølge forleggeren Ealaine Schock døde hun hjemme hos seg selv omgitt av familien sin.

Hun fikk sitt store gjennombrudd først da hun var i begynnelsen av 30-årene. Det skyldtes at Clint Eastwood brukte sangen «The First Time I Ever Saw Yoru Face» som bakgrunnsmusikk til en ikonisk kjærlighetsscene i filmen «Play Misty for Me», der Eastwood spilte mot Donna Mills.

I 1972 mottok Flack Grammy for årets album. Hun gjentok suksessen i 1973 med «Killing Me Softly», og ble dermed den første artisten som vant Grammy for beste album to år på rad.