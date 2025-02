Zelenskyj: Ingen avtale med USA på Ukrainas bekostning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trumps forslag går ut på at USA skal ha tilgang på sjeldne mineraler til en verdi av 500 milliarder dollar som betaling for hjelpen amerikanerne har gitt Ukraina til å forsvare seg mot den russiske invasjonen.

Zelenskyj sier på sin side at han savner flere sikkerhetsgarantier for å kunne skrive under på en slik avtale.

– Sikkerhetsgarantier fra Trump er svært nødvendig, sier Zelenskyj søndag.

Han la til at forslaget som nå ligger på bordet, ikke møter Ukrainas krav.

– Dersom vi snakker om økonomisk sikkerhetsgarantier, så vil det først og fremst innebære EU-medlemskap.

Han slår også tilbake mot Trumps påstander om at Ukraina skylder USA penger for støtten til krigen.

– Vi kan ikke anse finansiell bistand som gjeld, sier Zelenskyj, som også legger til at Ukraina kan være villige til å betale for videre hjelp.

