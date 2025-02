Zelenskyj ble ikke fornærmet av Trumps diktator-utsagn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg ville på ingen måte beskrive ordene Trump brukte som komplimenter. Man ville blitt fornærmet av ordet diktator dersom man var en diktator. Jeg er ikke det. Jeg er en lovlig valgt president, sa Zelenskyj på en pressekonferanse i Kyiv søndag.

– Jeg ble ikke fornærmet, la han til med et smil.

Tidligere denne uka kalte Trump Zelenskyj for en diktator og sa at det var Ukraina som startet krigen.

Uttalelse kom kort tid etter at Trump hadde snakket med Russlands president Vladimir Putin. Zelenskyj har uttalt at Trump lever i et rom av desinformasjon. Vestlige ledere har gått sterkt ut mot Trumps utsagn mot Ukraina og Zelenskyj.

