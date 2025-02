Zelenskyj: 13 europeiske ledere til toppmøte i Kyiv mandag

Det skal holdes et toppmøte på årsdagen der Ukraina-krigen blir et tema. Zelenskyj sier på en pressekonferanse søndag ettermiddag at han håper dette møtet kan bli et vendepunkt i krigen.

– Vi skal ha et viktig møte i morgen, det blir kanskje et vendepunkt. Vi vil ha 13 ledere til stede, og 24 vil delta digitalt. Vi vil ha ledelsen i EU her i Kyiv, sa Zelenskyj da han søndag holdt en stor pressekonferanse på ukrainsk.

– Nordeuropeiske ledere vil være her for oss, de er veldig viktige og sterke partnere, la Zelenskyj til.

Det er fra før kjent at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa kommer til Kyiv mandag, samt Spanias statsminister Pedro Sánchez.

